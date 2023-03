Andreea Bălan și-a construit o altă viață după ce a fost la un pas de moarte și a trecut printr-un divorț. A lăsat lucrurile neimportante în spate și a învățat să privească fiecare etapă pe care o traversează cu alți ochi.

Acum, Andreea Bălan se consideră o persoană fericită. Artista a făcut dezvăluiri la FRESH by UNICA. Solista a vorbit despre pierderile financiare suferite, reinventarea prin care a trecut și povestea pe care o trăiește.

Andreea Bălan: „Mi-aș dori ca oamenii să aibă tot ce își doresc pentru a vedea că fericirea nu vine din lucrurile materiale”

“În trecut trăiam doar în viitor. Bifam ceva, dar voiam mai mult, crezând că dacă ating și realizez niște lucruri voi fi fericită. Când am atins lucrurile acelea, mi-am dat seama că fericirea nu vine din exterior. Atunci dai de greu. M-am lovit cu capul de sus, cum se spune. Îți dai seama că trebuie să lucrezi cu tine, să faci introspecție și să îți dai seama că iubirea și fericirea de sine vin din interior. Nu din exterior și din lucrurile pe care tu le acumulezi. Lucrurile astea le înțelegi, însă, abia când bifezi. Mi-aș dori ca oamenii să aibă tot ce își doresc pentru a vedea că fericirea nu vine din lucrurile materiale și din exterior”, a spus Andreea Bălan la FRESH by UNICA.

Andreea Bălan: “Am pierdut de două ori bani”

Artista recunoaște că domeniul în care activează a ajutat-o să se bucure de câștiguri fructoase, dar asta nu înseamnă că nu au existat și pierderi.

“Am pierdut de două ori bani. După perioada André , când m-am trezit la 18 ani fără nimic și am luat-o de la zero. Și apoi, la 25 de ani, când am cumpărat un apartament. Am dat 90.000 de euro și nu s-a mai construit. Nu mi s-a întâmplat doar mie. Nu am luat-o ca pe o dramă. Eram în vâltoarea carierei mele , aveam atât de multe concerte și în continuare făceam bani, încât nu am stat să mă gândesc, să mă lamentez sau să mă victimizez. Am mers mai departe, am făcut bani și mi-am făcut o casă. Acum toată casa e a mea, am răscumpărat cealaltă parte de la fostul iubit. Totul e foarte bine acum, dar lecțiile astea m-au învățat să fiu mai cumpătată și să realizez că totul este efemer din punct de vedere financiar. Trebuie să fii cumpătat, ăsta este sfatul pe care îl dau oricărui artist nou”, a spus Andreea Bălan.

Artista e fericită în amor

Andreea Bălan dă de înțeles că totul îi merge din plin și pe plan sentimental, dar preferă să trăiască această fericire în intimitate. „Sunt atât de bine cu mine și atât de fericită cu ceea ce se întâmplă în viața mea, încât nu simt nevoia să vin să spun dacă e sau nu cineva. Poate că într-o zi o să fac lucrul ăsta, dar până atunci trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții mele, pentru că am o libertate și o încredere pe care nu le aveam în trecut. Cu cât te maturizezi și înțelegi mai mult despre ce este viața, cu atât ești mai înțelept și mai fericit”, a mărturisitea la FRESH by UNICA.

Andreea Bălan: “Ani de zile m-a durut. Nu cred că există artist care să nu fie afectat de ce se scrie”

Andreea admite că a învățat să se detașeze și de lucrurile care se scriu despre ea în presă, deși la început o afectau. “Ani de zile m-au durut. Nu cred că există artist care să nu fie afectat de ce se scrie. Dar trebuie să le citești la persoana a treia, ca și cum ar fi vorba de altcineva. Dacă îți intră în suflet, ajungi să suferi, pentru că oamenii respectivi nu te cunosc, ei scriu din auzite, din părerile lor, din frustrările lor. Volumul de informații acum este, însă, atât de mare, încât oamenii uită”, a mai spus Andreea Bălan.

