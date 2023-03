Andreea Bălan, lecții dure de viață. Cum și-a câștigat echilibrul din suferință: „Dacă mi se închide o ușă, intru pe geam”

Andreea Bălan (38 ani) și-a deschis sufletul în emisiunea FRESH by UNICA, în cadrul unui interviu sincer, în care ne-a făcut martorii transformării ei. După ce a început anul cu o experiență spirituală în India, unde l-a cunoscut pe renumitul Sadhguru, cântăreața și-a schimbat radical viziunea asupra vieții. Cum o ajută meditația, dar și cum a învățat de la celebrul guru să-și creioneze viața mult dorită, aflăm chiar de la Andreea Bălan! Artista ne-a vorbit și despre rolul de mamă singură, despre proiectele de viitor, dar și despre cum a înțeles că trebuie să se pună la adăpost, în urma unor pierderi financiare greu de gestionat, inițial.

Andreea Bălan: „Dacă mi se închide o ușă, intru pe geam”

„Piedicile apar din exterior, dar depinde cum le privești tu. Când ești mai tânăr privești piedicile ca și constrângeri, și obstacole, și este totul o dramă… Vai, ce a făcut respectiva persoană! După aceea am învățat să le privesc ca pe niște lecții. Dacă mi se închide o ușă, intru pe geam, nu-i nicio problemă. Mi se închide geamul, intru pe celălalt geam.

Și, în general, așa m-am ghidat în viață. Când mi s-a spus „NU”, am vrut să demonstrez că e „DA”. Mi s-a spus: „Nu ești bună!”, ba da sunt! „Nu cânți suficient!”, ba da, vă arăt că eu cânt, îmi iau band și cânt. „Nu te îmbraci nu știu cum!”, ba da, vă arăt că știu să mă și îmbrac și investesc în imagine încât să vă arăt că pot fi și stylish.

Adică, întotdeauna, toate criticile și toate nu-urile m-au ambiționat să fiu mai bună. M-au ambiționat! Nu m-am lăsat pusă jos niciodată! Și fiecare experiență negativă, chiar și în partea personală, eu am luat-o ca pe o lecție. Ce pot să învăț din asta, unde am greșit.

La un moment dat, în ultimii, nu știu, șapte, opt ani, am început să-mi asum că viața mea este făcută de mine și, dacă se întâmplă ceva negativ în ea, înseamnă că eu am atras acea situație prin gândurile mele și prin subconștientul meu. Pentru că am învățat despre spiritualitate, despre energie, despre puterea gândului și că noi manifestăm exact ceea ce avem în subconștient.” a spus Andreea Bălan la FRESH by UNICA.

Andreea Bălan, carieră de 25 de ani: „Compromisuri sunt de tot felul!”

Artista activează în spațiul public de 25 de ani, mai exact de la vârsta de 13 ani. Atunci când fetițele de seama ei se jucau cu păpușile, Andreea Bălan susținea, alături de Andreea Antonescu, concerte demne de artiști de renume. André a generat multe hituri pentru fanii lor, dar și traume și experiențe grele pentru componentele trupei.

De-a lungul carierei, artista a întâlnit multe piedici și obstacole. Andreea Bălan a fost nevoită să facă și compromisuri pentru a ajunge acolo unde și-a dorit dintotdeauna, pe culmile succesului.

„Compromisuri sunt de tot felul! Unele femei fac compromisuri cu corpul lor, ceea ce nu s-a întâmplat în cazul meu, iar altele fac compromisuri gen: „Hai, cântă piesa asta!”, dar nu-mi place piesa asta. „Cânt-o!”, ok, o cânt. „Hai, mergi la emisiunea…”, dar nu vreau să merg la emisiunea aia! Bine, mă duc. Adică, sunt tot felul de compromisuri mai mici.

Andreea Bălan: „Am făcut poate emisiuni care nu mi-au plăcut, am cântat piese poate care nu mi-au plăcut”

Și depinde fiecare ce limită are! Limita mea aici a fost, adică am făcut compromisuri la modul acesta. Am făcut poate emisiuni care nu mi-au plăcut, am cântat piese poate care nu mi-au plăcut, am mers în locuri care nu mi-au plăcut. Dar trebuie să faci uneori și lucruri care nu îți plac de acest gen, ca să menții niște relații, niște momente și le faci pentru că așa trebuie.

Nu poți să faci în viață chiar tot ceea ce vrei tu, numai ce vrei tu! N-are cum să funcționeze chiar așa! Poți să faci acest lucru de la un anumit nivel încolo, cum sunt acum. Dar când ești mai tânăr, mai trebuie să mai asculți și de unul și de altul ca să fie bine!” a precizat Andreea Bălan la FRESH by UNICA.

Artista și-a găsit liniștea în India

„Am mers în India la Sadhguru a fost un retreat foarte frumos la Institutul Isha și am avut ocazia să-l și întâlnim, și să-i și adresăm niște întrebări. Eu l-am întrebat cât este destin și cât e legea de atracție, pentru că eu cred foarte mult în legea de atracție și cred că tu ești făuritorul destinului tău și că noi atragem ceea ce suntem, nu ceea ce ne dorim neapărat.

Și el mi-a confirmat teoria mea. Doar că într-adevăr, în corp există un anumit destin pentru că venim cu anumite gene de la părinții noștri și totodată există niște traume generaționale pe care tu le iei. Dar dacă reușești să le vindeci și ești conștient de ele, atunci poți să rupi bariera și să-ți făurești destinul așa cum vrei.” a povestit Andreea Bălan la FRESH by UNICA despre experiența din India.

