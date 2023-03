Andreea Bălan, detalii neștiute despre banii pierduți și prețul succesului: „Am luat-o de sub zero” / Exclusiv

La început de primăvară, jumătatea blondă a trupei André a acceptat provocarea FRESH by UNICA. Andreea Bălan, în vârstă de 38 de ani, și-a spus, în exclusivitate, povestea despre succesul venit pe neașteptate, la o vârstă atât de fragedă. Concurenta de la „America Express” a mărturisit cum a influențat-o situația familiei sale să ajungă artista de acum. Mai mult de atât, vedeta a dezvăluit cât a costat-o faima venită încă din adolescență.

Născută pe 23 iunie 1984 la Ploiești, într-o familie obișnuită, Andreea Bălan avea să devină cunoscută în întreaga țară la doar 10 ani. În 1994, vedera apărea la televiziune, în programul „Ba Da, Ba Nu”, iar doi ani mai târziu avea să-și lanseze primul album alături de Andreea Antonescu. Cele două tinere artiste s-au cunoscut la emisiune, în 1998, și un an mai târziu, aveau să pună bazele trupei André. Din acel moment, succesul vedetei de la Antena 1 a fost inevitabil.

Andreea Bălan, despre succesul la o vârstă atât de fragedă

Odată cu piese precum „Liberă la mare”, „Nu mă uita” sau „Noapte de vis”, succesul celor două André a fost inevitabil. Ca urmare, la 14-15 ani, Andreea Bălan a cunoscut, într-adevăr, faima, dar niciodată nu a știut și nu va ști câți bani a obținut din munca sa. Părinții i-au gestionat câștigurile. Astfel, la 18 ani, cântăreața a luat totul de la capăt.

„Nu am știut niciodată (câți bani a generat trupa, n.r.). E firesc ca un copil să nu aibă noțiunea banului. Aveam 14-15 ani. Banii au fost gestionați, la vremea respectivă, de părinții noștri. Din nou, nu regret ceea ce s-a întâmplat pentru dacă eu mă trezeam, la 18 ani, cu acei bani, probabil aș fi fost o răsfățată și nu aș mai fi avut ambiția de a construi mai departe”, a mărturisit artista la FRESH by UNICA.

„Am luat-o de sub zero. Banii de atunci nu mai erau”

Chiar dacă s-a făcut cunoscută în întreaga țară de la o vârstă foarte fragedă, vedeta de la „America Express” a pornit, la majorat, de la zero. Banii din concerte dispăruseră, iar blondina a fost nevoită să-și croiască propriul drum în industria muzicală și să ajungă singură la succesul de care se bucură acum.

„Trezindu-mă la 18 ani cu nimic, am avut ambiția să construiesc mai departe și să muncesc foarte mult ca să am o casă, un rost, o mașină, o situație. Am muncit foarte, foarte mult. Am luat-o de sub zero. Banii de atunci nu mai erau (…) Nu regret absolut nimic din ceea ce s-a întâmplat atunci pentru că tot ceea ce a fost mi-a dat ambiția să muncesc în continuare și să construiesc omul de astăzi și situația pe care o am astăzi”, a spus Andreea Bălan la FRESH by UNICA.

„Nu am avut vacanțe, nu am avut prieteni”

Din exterior, viața juratei de la „Te cunosc de undeva” ar putea părea ideală, dar se pare că faima a costat-o destul de scump pe Andreea Bălan. În perioada adolescenței, nu avea suficient timp pentru prieteni, vacanțe și familie. Cariera îi ocupa tot timpul. Situația s-a schimbat radical după ce a devenit mamă, prioritatea devenind fiicele sale.

„Nu poți să le ai pe toate. Nu poți să fii o femeie de carieră și să realizezi foarte multe lucruri fără să iei de undeva. La mine s-a luat din copilărie, din adolescență, din lucrurile care trebuiau trăite emoțional la vremea respectivă (…) De acum, de când sunt mămică, prioritatea mea sunt fetițele mele. Evident, dacă vreau să-mi meargă în carieră, trebuie să-i aloc timp (…) În trecut, neavând copii, automat, 80% din timpul meu îl dedicam carierei mele și 20% relației mele sau prietenilor. De aceea, mult timp nu am avut vacanțe, nu am avut prieteni pentru că tot timpul eram pe carieră”, a mărturisit Andreea Bălan.

