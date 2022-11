Andreea Bălan a avut probleme financiare: „Nu aveam bani să îmi iau haine, nu aveam nimic”

Andreea Bălan recunoaște că s-a confruntat cu probleme financiare. Dacă acum este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, are tot ce își poate dori pe plan profesional, iar acasă o așteaptă în fiecare zi două fetițe minunate, viața nu a fost întotdeauna roz pentru ea.

Andreea Bălan a devenit cunoscută în adolescență, pe când forma trupa Andre cu Andreea Antonescu. Au devenit un adevărat fenomen în rândul tinerilor și au susținut o mulțime de concerte. Însă, după despărțirea trupei, Andreea Bălan a întâmpinat probleme financiare.

Andreea Bălan, despre problemele financiare: „Am plecat de acasă și m-am mutat cu chirie”

După ce a terminat liceul, Andreea Bălan a decis să își ia viața în propriile mâini și să se descurce de una singură într-un alt oraș. S-a mutat cu chirie la București, însă începutul a fost unul dificil. Artista nu mai rămăsese cu niciun ban obținut cu trupa Andre și, în momentul în care a decis să nu-i mai permită tatălui să îi managerieze câștigurile, a fost nevoită să o ia de la zero.

„Eu după Andre am rămas fără bani. Și la 18 ani am plecat de acasă și m-am mutat cu chirie într-o garsonieră în București, în Pantelimon. Și nu aveam absolut niciun ban. Noroc că aveam contract cu Cat Music și îmi făcea videoclipuri, noroc că Marius Moga mi-a făcut două albume la vremea respectivă. Adică eram ajutată de casa de discuri ca să pot să fiu pe piață în continuare. Aveam numele, eram Andreea Bălan de la Andre, dar eu personal nu aveam niciun ban”, a povestit ea în podcastul lui Ionuț Rusu.

Artista a mărturisit că reușea să își plătească chiria și rata la mașină, însă nu își permitea niciun lux întrucât mai toate veniturile ei erau puse deoparte pentru a-și putea achiziționa propria ei casă.

Cum s-a descurcat în primii ani în București: „Am suferit foarte mult”

Primii ani petrecuți departe de casă au fost dificili pentru artistă, însă nu s-a lăsat descurajată și a muncit din greu pentru a obține tot ceea ce și-a dorit.

„Mergeam în concerte ca să îmi plătesc chiria. Aveam rate la mașină și mi-a fost foarte greu ani și ani de zile. Nu aveam bani să îmi iau haine, nu aveam nimic. Sufeream foarte mult că nu aveam și că s-au cheltuit banii din Andre. Mă simțeam nedreptățită și am considerat că meritam și eu. Dar eram tânără și nu știam câți au fost, pe ce s-au dus”, a dezvăluit Andreea Bălan.

Deși spune că i-a fost greu, Andreea a precizat că s-a ghidat după un principiu sănătos: ”dacă nu am nu mă întind mai mult decât mă ține plapuma”.

În ce a investit banii câștigați din muzică Andreea Bălan

Astfel, cu banii obținuți la concerte ea își plătea chiria și își cumpăra mâncare. De asemenea, a ales să investească în meseria ei și nu în haine scumpe sau obiecte, așa cum ar face în general orice adolescentă.

„Când mai făceam bani la concerte în primul rând îmi plăteam chiria, apoi plăteam rata la mașină, apoi să am mâncare și apoi puneam deoparte ca să am și eu casa mea. Sufeream că stăteam în chirie și nu aveam casa mea. Am strâns până am luat un apartament pe care l-am pierdut. Dar în toată perioada asta eu nu mi-am luat o geantă scumpă sau haine de firmă. Eu băgam banii pe care îi aveam în hainele de scenă. Dar tot timpul eram impecabilă pe scenă. Tot timpul investeam în partea asta”, a mai spus Andreea Bălan.

În același podcast, artista a vorbit și despre experiența America Express.

Sursă foto: Captură Youtube