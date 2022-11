De ce nu ar mai repeta Andreea Bălan experiența America Express: „M-am simțit oarecum vinovată”

Andreea Bălan a participat la emisiunea „America Express”, unde a făcut echipă cu Andreea Antonescu. Deși spune că lucrurile au decurs bine, a precizat că nu ar mai repeta această experiență.

Artista a fost invitată în podcastul lui Ionuț Rusu, iar printre subiectele abordate a fost și experiența „America Express”. Andreea a spus că i-a plăcut să meargă în America de Sud, însă i-a fost foarte greu fără fetițele ei, Ella și Clara.

Andreea Bălan, despre plecarea în „America Express”: „Tot nu era bine”

Spune că nu a întâmpinat probleme pe parcursul călătoriei în America, însă Andreea Bălan a suferit de dorul fetițelor ei. Mai ales că mezina plângea în fiecare zi după ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

„Mi-a fost foarte dor de fetițe. Lor le-a fost foarte greu. Cea mică plângea noapte de noapte, ea nu înțelegea unde sunt. Și în fiecare noapte întreba unde e mami? Cea mare a înțeles. Dar cea mică, de 3 ani, a luat-o ca pe un abandon. Și eu m-am simțit oarecum vinovată”, a dezvăluit artista.

De asemenea, ea a explicat că înainte de a pleca în marea aventură din America, a făcut tot ce a putut pentru a se asigura că Ella și Clara vor avea multe activități care să le țină ocupate.

„Am avut oricum o infrastructură foarte mare, am lăsat două bone, pe mama, prietene cu copii care veneau. Am organizat totul: un șofer care venea și le lua și le ducea. Am făcut un grup pe WhatsApp ca să vorbească, activități, la teatru, ca să uite, să fie bine. Dar tot nu era bine. Cea mică a plâns și a suferit foarte mult. A fost foarte greu și de aceea nu aș mai repeta (n.r. experiența America Express”, a povestit cântăreața.

Ce a deranjat-o în țările din America de Sud: ”Cine nu e obișnuit nu rezistă”

Andreea Bălan a explicat că pentru ea nu a reprezentat un impediment faptul că trebuia să facă naveta sau să caute cazare, însă ceea ce nu i-a plăcut a fost mizeria.

„Trebuie să fii foarte puternic mental ca să reziști în concursul ăla: nu sunt condiții, mâncare, ghiozdanul greu, faci probele alea. Noi eram obișnuite de pe vremea pensiunilor cu două margarete și mergeam în concerte și schimbam tot timpul. Eu de mică sunt în turnee și am fost singură cu tatăl meu. Și atunci sunt obișnuită să îmi fac bagajul să am grijă de lucrurile mele, de la 12-13 ani. Acum pentru mine singurul lucru care mă deranja era mizeria”, a precizat ea.

De aceea, Andreea consideră că o persoană care este obișnuită cu un anumit confort nu poate să reziste în această emisiunea mai mult de două-trei etape.

Ceea ce a ajutat-o foarte mult în această experiență a fost faptul că știa limba spaniolă, astfel că nu a întâmpinat probleme de comunicare cu localnicii.

„A fost bine pentru că schimbai țara, dar nu schimbai limba”, a subliniat Andreea Bălan.

Vezi în Galeria FOTO cele mai frumoase fotografii cu Andreea Bălan

Sursă foto: Facebook