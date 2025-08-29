Andra Gogan, dată în judecată de fostul iubit. Bărbatul cere 160.000 de euro pentru un… sărut

Andra Gogan (27 ani) a fost dată în judecată de fostul ei iubit, Ștefan Iulian Lemnaru. Bărbatul a cerut difuzarea opririi lungmetrajului „Sirenele” în care apare artista și cere 160.000 de euro pentru contribuția sa adusă producției, inclusiv pentru un sărut.

Andra Gogan, dată în judecată de fostul iubit

TikTok-erul Iulian Ștefan Lemnaru, care a devenit cunoscut datorită relației pe care a avut-o cu Andra Gogan, a dat-o în judecată pe artistă și îi cere să-i plătească 160.000 de euro. Totul a început în urmă cu câțiva ani, pe vremea când cei doi încă formau un cuplu, iar artista a început filmările pentru un lungmetraj. Aceasta l-a cooptat pe Lemnaru în producția sa, însă spune că rolul și contribuția lui au fost mici.

Producția a apărut în cinematografe, în timp ce relația lor s-a încheiat. Acum, bărbatul spune că nu mai vrea să apară în lungmetraj pentru că nu ar fi fost răsplătit pe măsura muncii sale. De asemenea, tiktok-erul susține că și-a refăcut viața cu o altă fată și nu mai vrea să fie asociat cu Andra Gogan, subliniind faptul că, în film, el se sărută cu artista.

Astfel, Iulian Ștefan Lemnaru i-a dat în judecată atât pe Andra Gogan cât și pe fratele ei, producătorul general al filmului și a cerut printr-o ordonanță președințială ca pelicula să fie scoasă din cinematografe, deși până acum are încasări de 160.000 de euro (800.000 de lei).

Ce a declarat bărbatul în fața instanței

Potrivit Cancan, Iulian Ștefan Lemnaru a afirmat în fața instanței că a fost implicat în film în mai multe roluri. Ar fi contribuit la scenariu, ar fi oferit feedback constant, ar fi căutat locații și actori, iar multe dintre locații au fost obținute prin barter, în schimbul promovării sale pe social media.

De asemenea, el ar fi participat activa la post-producție, editând personal episoadele inițial, înainte ca materialul să fie preluat de un profesionist.

Reacția Andrei Gogan

Pe de altă parte, Andra Gogan spune că fostul ei iubit minte și tot ce face este să șantajeze.

„S-a apreciat că reclamantul a încheiat contractul de cesiune a drepturilor de utilizare imagine din 05.10.2020 vizând realizarea serialului „SIRENELE”, înţelegerea părţilor nu a prevăzut remunerarea reclamantului printr-o anumită sumă de bani, ci a reprezentat o oportunitate bună pentru acesta pentru a-şi consolida poziţia de „influencer”. Activitatea reclamantului se înscrie într-o linie şantajistă având în vedere că a încercat numeroase activităţi pentru a bloca lansarea filmului, încercând a obţine, aşadar, o sumă mai mare de bani drept remuneraţie”, au transmis avocații artistei.

Astfel, instanța a reținut că Iulian Ștefan Lemnaru a apărut ca actor secundar și că între el și Andra Gogan a existat o relație amoroasă, consemnată de sărutul din film. Însă, bărbatul a explicat că după despărțirea de artistă, în martie- mai 2022, a continuat să fie implicat doar în înregistrarea vocii și alte mici contribuții, dar nu a dorit să fie asociat vizual cu filmul.

„În momentul de faţă am o familie, am un copil. Mi-am schimbat cu totul imaginea pe online. Un astfel de film, când apare, mă trage în trecut. Mai ales că sunt anumite scene, mult spus amoroase, există un sărut cu doamna Andra Gogan”, a precizat el.

Instanța a respins cererea

Instanța a decis să îi respingă cererea, apreciind că motivul real al nemulțumirii nu ține de fapt de protecția artistică sau de imagine, ci strict de interese financiare.

Tribunalul a subliniat că contractul de cesiune semnat în 2020, chiar dacă era denumit „contract de cesiune a drepturilor de utilizare imagine”, reprezenta în realitate o cesiune a drepturilor patrimoniale de autor și conexe asupra sezonului 1 al serialului „Sirenele”.

Magistrații au fost de părere că nemulțumirea lui Lemnaru este legată strict de partea financiară și nicidecum de drepturile de autor sau imagine.

Și discuțiile dintre părți arată că producătorii erau dispuși să-i ofere o sumă, dar Iulian Ștefan Lemnaru a considerat-o a fi insuficientă.

Astfel, tiktok-erul a decis să o dea în judecată pe Andra Gogan, iar primul termen al procesului este pe data de 20 noiembrie.

Sursă foto: Captură video, Instagram

