Bucharest International Dance Film Festival a desemnat câștigătorii ediției cu numărul 11, la capătul unei competiții intense în care au concurat voci puternice ale filmului de dans.

Bucharest International Dance Film Festival #11 și-a anunțat câștigătorii

Juriul acestei ediții a fost format din Andreas Hannes (Olanda) – producător, programator și director artistic al Cinedans Dance on Screen Festival din Amsterdam, Kati Kallio (Finlanda) – regizoare, curatoare și profesoară, fostă directoare artistică a Loikka Film Festival, alături de Judith State (România) – coregrafă și actriță, cu o prezență remarcabilă atât pe scenă, cât și pe marele ecran.

„Filmul câștigător abordează teme geopolitice și ecologice, transmițând mesaje puternice cu calm și o subtilitate aparte. Sunetul, imaginea, lumina și mișcările delicate se completează armonios, rezultand un tot unitar complex. Prin simplitatea lui, filmul ne-a rămas în minte și a rezonat cu noi mult timp după prima vizionare.” – Juriul BIDFF11

Lista câștigătorilor BIDFF #11

Cel mai bun film: Baleines (BE)

Regie: Sylvain Dufayard

O cameră se miscã printre trupurile a patru femei, care-și păstrează o verticalitate ciudată în ciuda scufundării în ocean. Asemenea unor balene adormite, ele se lasă purtate de valuri, făra teamă sau reținere, cu fețele lipite de suprafața apei.

Premiul special al juriului: Until… (IR)

Regie: Tanin Torabi | Concepție și interpretare: Tanin Torabi

Until… este o lucrare video dintr-un singur cadru, realizatã exclusiv prin comutarea de către interpreti între camerele principala si frontalã ale unui iPhone. Filmatã în timpul protestelor „Femeie Viață Libertate” din 2022 la Teheran, în Iran, lucrarea nu numai că prezintă o coregrafie extrem de elaborată, impregnatã de originalitatea și urgență a ceea ce este considerat „posibil” în acea situație aparte, dar sintetizeazã și esența unitätii, rezilienței și determinärii demonstrate de tinerii artiști care răspund creativ și curajos în fata situatiei brutale din Iran.

Mențiune specială: Umma (KR)

Regie: Young-Ju Yoo

Mama și fiica ridică un zid între ele și se rănesc reciproc făra să vada una durerea celeilalte. UMMA vorbește despre cele două versiuni ale unei povesti pe care nu și-au împărtășit-o niciodată.

Mențiune specială: Bubbling Baby (NL)

Regie: Sharine Rijsenburg

Muzica bubbling este una dintre cele mai pline de viață manifestări ale moștenirii culturale caraibiano-olandeze. Energicã și extrem de ritmată, ea simbolizeazã libertatea, puterea §i asumarea identitätii de către diaspora. Acest documentar vibrant celebreazã istoria bogată a muzicii bubbling, urmärindu-i rădäcinile istorice și culturale, și explorând totodatà scena contemporană care continuă sã impingã limitele. Prin aducerea în prim-plan a vocilor feminine din bubbling, filmul compune o simfonie veselă și feministã a unei scene muzicale care întruchipeazã perfect un stil de viață festiv.

Ediția din acest an s-a desfășurat între 11–14 septembrie 2025, sub tema „Keep Calm and Keep on Moving”, propunând dansul ca formă de reziliență, dialog și reinventare.

Bucharest International Dance Film Festival (BIDFF) este organizat de Asociația Tangaj Collective.

Bucharest International Dance Film Festival, Ediția a XI-a este un proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național – AFCN. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Bucharest International Dance Film Festival, Ediția a XI-a este un proiect co-finanțat de Primăria Municipiului București prin ARCUB în cadrul Programului „București. Împreună” 2025. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Primăriei Municipiului București sau ARCUB. Pentru informații detaliate despre programul de finanțare al Primăriei Municipiului București prin ARCUB, puteți accesa www.arcub.ro.

