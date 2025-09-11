  MENIU  
Home > Advertorial > Începe BIDFF #11: patru zile de film, dans și dialog artistic la București

Începe BIDFF #11: patru zile de film, dans și dialog artistic la București

Începe BIDFF #11: patru zile de film, dans și dialog artistic la București
Adelina Duinea
.  Actualizat 11.09.2025, 11:17

Între 11 și 14 septembrie 2025, Bucureștiul găzduiește cea de-a 11-a ediție a Bucharest International Dance Film Festival (BIDFF), singurul eveniment din Europa de Est dedicat filmului de dans. Tema acestei ediții, „Keep Calm and Keep on Moving”, propune o reflecție asupra mișcării ca formă de rezistență, expresie și reinventare.

Filme-eveniment: „Night Stage” și „Rains Over Babel”

Programul de anul acesta aduce în prim-plan patru producții cinematografice de renume internațional, printre care:

  • Filmul „Night Stage” (r. Filipe Matzembacher, Marcio Reolon) va fi proiectat în premieră în România. O dramă intensă care explorează iubirea, riscul și dorința într-un context social tensionat. „O explorare vibrantă și captivantă a conceptului de dorință”, notează ICSFilm, iar Screen Daily îl numește „o dramă sexy, cu o inteligență tematică pe măsură”.
  • Rains Over Babel” (r. Gala del Sol). O reinterpretare retro-futuristă și tropical-punk a Infernului lui Dante, unde un bar legendar devine purgatoriu și spațiu al provocării destinului. Filmul a avut premiera mondială la Sundance și după cum notează Cineuropa este o „baie de culoare, neon, sweat & lust, la granița dintre vis și real.”

Competiția internațională – inima BIDFF

Secțiunea competițională rămâne nucleul festivalului, oferind publicului ocazia să descopere noi voci ale filmului de dans și să intre în dialog direct cu creatorii lor. Anul acesta regăsim 27 de filme din 20 de țări, grupate în 4 calupuri de proiecții, fiecare cu o direcție artistică distinctă:

La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea noastră actriță a reacționat acum dur! Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fiica. “Distinsă turmă online”
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea noastră actriță a reacționat acum dur! Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fiica. “Distinsă turmă online”
Recomandarea zilei
  • BODIES IN TRANSIT, joi, 11 septembrie, ora 21:00, la Grădina cu filme – Cinema & More
  • MOTION SIGNALS, vineri, 12 septembrie, ora 18:00, la Cinéma Elvire Popesco
  • IDENTITY SHAKEOFFS, vineri, 12 septembrie, ora 21:00, la Grădina cu filme – Cinema & More
  • AGAINST STILLNESS, sâmbătă, 13 septembrie, ora 18:00, la Cinéma Elvire Popesco

Dialog despre viitorul filmului de dans

Lidia Buble, bătută pe stradă, în București. „A început să dea în mine cu o mătură, dar isteric!” Incidentul a tulburat-o profund pe artistă. Cine e persoana care a atacat-o
Lidia Buble, bătută pe stradă, în București. „A început să dea în mine cu o mătură, dar isteric!” Incidentul a tulburat-o profund pe artistă. Cine e persoana care a atacat-o
Recomandarea zilei

Un punct important al programului este evenimentul „Dansul și filmul astăzi – Perspective, provocări și conexiuni colaborative”. Parte din secțiunea BIDFF Exchange, această dezbatere aduce împreună artiști, teoreticieni și cineaști. Astfel, evenimentul își propune să stimuleze noi conexiuni și perspective pentru evoluția genului filmului de dans, într-un context global în continuă schimbare. Invitații discuției sunt producătoarea Ada Solomon, coregrafa Andreea Duță și criticul de film Andrei Rus, alături de membrii juriului (Kati Kallio, Judith State și Andreas Hannes) și regizoarele Tanin Torabi, ⁠Tero Peltoniemi și Natalia Lis (prezente cu filme în competiție). Discuția va avea loc vineri, 12 septembrie, ora 15:00, la Centrul Național al Dansului București. Intrarea este liberă.

Programul complet

Ediția din acest an reunește peste 20 de evenimente în patru zile de experiențe culturale care includ: proiecții de lungmetraje, competiție internațională, performance-uri, instalații VR, masterclass-uri și întâlniri cu artiști în locații-cheie din București (Cinema Elvire Popesco, Grădina cu Filme – Cinema & More, Centrul Național al Dansului București, /SAC @ MALMAISON și Teatrul Masca).

Biletele se găsesc în rețeaua Eventbook.ro și pe CNDB.ro. Trailerul festivalului poate fi urmărit pe Tiktok, Facebook sau Instagram. Programul complet pe www.bidff.ro.

_________________________________________________________________________

Parteneri: Institutul Francez din România (Cinema Elvire Popesco), CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București (Grădina cu Filme – Cinema and More), Asociația Spațiul de Artă Contemporană (/SAC@Malmaison), Centrul Național al Dansului București/CNDB, Institutul Italian de Cultură, Studiourile Ferentari, Teatrul MASCA, Asociația ADO – Artă pentru Drepturile Omului (Centrul Vârsta4), Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice „Amalia și Șef Rabin Dr. Moses Rosen”, Animest, Happy Friday Catering

_________________________________________________________________________

Bucharest International Dance Film Festival (BIDFF) este organizat de Asociația Tangaj Collective.

Bucharest International Dance Film Festival, Ediția a XI-a este un proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național – AFCN. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Bucharest International Dance Film Festival, Ediția a XI-a este un proiect co-finanțat de Primăria Municipiului București prin ARCUB în cadrul Programului „București. Împreună” 2025. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Primăriei Municipiului București sau ARCUB. Pentru informații detaliate despre programul de finanțare al Primăriei Municipiului București prin ARCUB, puteți accesa www.arcub.ro.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Michelle Obama, prima vizită în România. De la Casa Albă, la scena Impact Bucharest, ascensiunea unei femei remarcabile
Michelle Obama, prima vizită în România. De la Casa Albă, la scena Impact Bucharest, ascensiunea unei femei remarcabile
Cum se înțeleg, de fapt, Raluca Bădulescu și Irina Irimia, iubita fostului ei soț, Florin Stamin
Cum se înțeleg, de fapt, Raluca Bădulescu și Irina Irimia, iubita fostului ei soț, Florin Stamin
Proiecte speciale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Avantaje
Cea mai insuportabilă zodie. Singura care nu se înțelege cu nimeni. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Cea mai insuportabilă zodie. Singura care nu se înțelege cu nimeni. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Elle
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Noi detalii tulburătoare despre moartea Lisei Marie Presley ies la iveală în timpul unui proces intentat mamei sale, Priscilla Presley. Ce acuzații grave i se aduc vedetei
Noi detalii tulburătoare despre moartea Lisei Marie Presley ies la iveală în timpul unui proces intentat mamei sale, Priscilla Presley. Ce acuzații grave i se aduc vedetei
Prima echipă ELIMINATĂ din competiția Asia Express 2025. Acuzații GRAVE din partea persoanelor care au părăsit show-ul de la Antena 1: „Nu este corect ce s-a întâmplat.” VIDEO
Prima echipă ELIMINATĂ din competiția Asia Express 2025. Acuzații GRAVE din partea persoanelor care au părăsit show-ul de la Antena 1: „Nu este corect ce s-a întâmplat.” VIDEO
DailyBusiness.ro
Peste 120 de muncitori prinși la negru în doar cinci zile. Ministrul Florin Manole promite toleranță zero
Peste 120 de muncitori prinși la negru în doar cinci zile. Ministrul Florin Manole promite toleranță zero
Câți bani cheltuie un om într-o viață. Cât îi trebuie unui român ca să ducă un trai decent
Câți bani cheltuie un om într-o viață. Cât îi trebuie unui român ca să ducă un trai decent
A1.ro
Medalia a fost roșie! Prima echipă eliminată de la Asia Express – Drumul Eroilor, după o singură etapă
Medalia a fost roșie! Prima echipă eliminată de la Asia Express – Drumul Eroilor, după o singură etapă
Ramona Olaru, dezvăluiri despre relaţiile toxice: „Nu putem să fim două prințese într-o casă”
Ramona Olaru, dezvăluiri despre relaţiile toxice: „Nu putem să fim două prințese într-o casă”
Ținuta Elenei Udrea din prima zi de școală a fiicei, criticată de stiliști. "Trebuia să acopere brațele!" Ce îi recomandă experții în fashion
Ținuta Elenei Udrea din prima zi de școală a fiicei, criticată de stiliști. "Trebuia să acopere brațele!" Ce îi recomandă experții în fashion
Gina Pistol, fotografie nud pe plajă: „Ți-a furat Smiley costumul de baie?”
Gina Pistol, fotografie nud pe plajă: „Ți-a furat Smiley costumul de baie?”
Cătălin Scărlătescu, primele declarații despre viața personală, după despărțirea de Doina Teodoru: „De fapt, mie nu îmi merge personal, mie îmi merge...” / Exclusiv
Cătălin Scărlătescu, primele declarații despre viața personală, după despărțirea de Doina Teodoru: „De fapt, mie nu îmi merge personal, mie îmi merge...” / Exclusiv
Observator News
Profesor snopit în bătaie de un elev pentru că a îndrăznit să-i spună să nu mai fumeze în curtea şcolii
Profesor snopit în bătaie de un elev pentru că a îndrăznit să-i spună să nu mai fumeze în curtea şcolii
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Mara Bănică de la Asia Express, secrete de familie. Cine sunt bărbații din viața ei, trecuți și actuali
Mara Bănică de la Asia Express, secrete de familie. Cine sunt bărbații din viața ei, trecuți și actuali
Gestul lui Bursucu, după ce toată lumea l-a pus la colț în urma interviului cu Tzancă Uraganu. Decizia luată legat de podcast
Gestul lui Bursucu, după ce toată lumea l-a pus la colț în urma interviului cu Tzancă Uraganu. Decizia luată legat de podcast
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Grindeanu, replica tranșantă din plen! Ce mesaj i-a transmis lui Bolojan
Grindeanu, replica tranșantă din plen! Ce mesaj i-a transmis lui Bolojan
Ce trebuie să ai în buzunar pentru noroc de Sfânta Maria Mică 2025?
Ce trebuie să ai în buzunar pentru noroc de Sfânta Maria Mică 2025?
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Legătura neașteptată dintre mentol și boala Alzheimer: Studiu
Legătura neașteptată dintre mentol și boala Alzheimer: Studiu
Motivul pentru care tot mai multe persoane de peste 65 de ani mor după o simplă căzătură. Studiu: medicamentele, o posibilă cauză
Motivul pentru care tot mai multe persoane de peste 65 de ani mor după o simplă căzătură. Studiu: medicamentele, o posibilă cauză
Noile criterii pentru a obține certificat de handicap auditiv
Noile criterii pentru a obține certificat de handicap auditiv
Semne că ai nevoie de operație pentru hemoroizi
Semne că ai nevoie de operație pentru hemoroizi
TV Mania
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Poza cu Gina Pistol nud a devenit virală. Vezi reacțiile! Cum arată vedeta MasterChef după ce a slăbit 8 kilograme
Poza cu Gina Pistol nud a devenit virală. Vezi reacțiile! Cum arată vedeta MasterChef după ce a slăbit 8 kilograme
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
Cum arată și cu ce se ocupă acum Laura Andreșan, de când s-a retras din showbiz! Nimeni nu o mai recunoaște
Cum arată și cu ce se ocupă acum Laura Andreșan, de când s-a retras din showbiz! Nimeni nu o mai recunoaște
Vedeta de la Chefi la cuțite care a slăbit 75 de kilograme în timp record. Acum e de nerecunoscut!
Vedeta de la Chefi la cuțite care a slăbit 75 de kilograme în timp record. Acum e de nerecunoscut!
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton