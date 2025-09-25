Ce caută tinerii în cafea: origini reale, transparență, gusturi vii și opțiuni care ies din tipare

Acum știm că nu mai bem doar „o cafea”. Bem o alegere. Uneori, o mini-aventură. Iar când vine vorba de tineri, trendul e clar: vor să știe de unde vine, ce e înăuntru, cum trebuie să fie la gust și cum pot experimenta dincolo de „clasic”.

Origini care chiar spun ceva

„Brazilia” sau „Etiopia” nu mai sunt doar etichete. Tinerii caută ferme, nume, altitudini, varietăți. Vor să recunoască note de piersică sau cacao și să simtă diferența între washed, natural sau anaerobic—fără să primească un curs de chimie. O origine bună e ca o hartă: te duce undeva.

Transparență

Eticheta devine un loc de întâlnire: cine a cules, cum s-a plătit, cât a costat la fermă, ce a însemnat transportul, prăjirea, munca baristei. Tinerii apreciază când cifrele sunt la vedere și limbajul e simplu, fără „mistere de brand”. De ce? Pentru că transparența e o formă de respect – și cel mai scurt drum spre încredere.

Gusturi vii, nu doar „tare și cu lapte”

„Îmi place aroma fructată.” „Vreau ceva ciocolată, nu amar.” „Ceva fresh, de vară.” Tinerii aleg gustul înaintea reputației. Sunt deschiși la profiluri aromatice neobișnuite, la aciditate plăcută, la corp mediu, la final dulce. Un V60 cu notă de caise sau un espresso cu ciocolată neagră curată devine repede „cafeaua mea”.

Opțiuni non-tradiționale (și fun)

Cold brew? Evident. Nitro? Da. Coffee tonic cu citrice? Și mai bine. Signature drinks cu siropuri naturale, infuzii de plante, băutură vegetală în loc de lapte si cremă fină —nu desert în pahar, ci băuturi echilibrate, instagramabile și memorabile. Pentru cine vrea zero cofeină: decaf de specialitate. Pentru cine vrea să guste produsul, se recomandă fără zahăr.

Cum prinde viață la Slow Coffee Festival

Luăm toate dorințele de mai sus și le transformăm în experiențe. Fără pretenții, cu bucurie.

Pentru noi, „slow” nu înseamnă „încet”—înseamnă atenție, timp să înțelegi ce bei și spațiu să te bucuri. Când pui origini reale, transparență, gusturi vii și opțiuni non-tradiționale în aceeași ceașcă, cafeaua devine experiență, nu rutină.

Ne vedem la Slow Coffee Festival. Adu-ți curiozitatea — de restul avem noi grijă.

Slow Coffee Festival are loc intre 3–5 octombrie 2025, la ROMEXPO, Pavilion A, București, între 10:00 și 18:00. Detalii, program și înscrieri pe slowcoffeefestival.com. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.

