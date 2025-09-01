  MENIU  
Cum a fost la cel mai mare festival din Europa de Est dedicat familiilor, Big Little Festival. Libertatea, partener strategic la eveniment

Cum a fost la cel mai mare festival din Europa de Est dedicat familiilor, Big Little Festival. Libertatea, partener strategic la eveniment
Big Little Festival, cel mai mare festival din Europa de Est dedicat familiilor, a însemnat trei zile de voie bună, distracție, concerte și multe suprize, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Libertatea a fost alături de organizatori ca partener strategic și alături de familii cu o zonă unică, unde vizitatorii au descoperit cărți și produse de colecție pentru cei mici, din binecunoscuta serie „Colecții Libertatea”.

30.000 de familii au participat la Big Little Festival în 2025

30.000 de familii s-au distrat, la finalul săptămânii trecute, la Big Little Festival, iar o bună parte dintre acestea au trecut și pe la zona special amenajată de colegii de la Libertatea, unde cei mici au fost întâmpinați cu baloane colorate, o mulțime de surprize și premii, iar familii întregi au dorit să facă fotografii memorabile și să apară pe prima pagină a ziarului.

Proiectul „Colecții Libertatea” a prins viață din dorința de a transforma descoperirea, învățarea și bucuria lecturii în repere pentru o viață plină de sens, drept care nu avea cum să lipsească din cadrul festivalului. Fiecare titlu sau obiect din „Colecții Libertatea” a fost ales cu grijă pentru a inspira conexiuni, a trezi curiozitatea și a cultiva sentimentul de apartenență în familie și între prieteni.

Smiley, artistul invitat să cânte la Big Little Festival, apariție-surpriză în zona Libertatea

După ce a cântat la Big Little Festival, Smiley a fost invitat în zona Libertatea din cadrul festivalului, unde trei fetițe de 9 ani au realizat un interviu exclusiv cu artistul și au aflat că și el, la rândul său, s-a distrat la eveniment alături de fetița lui de 4 ani, Josephine.

„Am fost la tobogane, la tiribombe și atât am apucat”, le-a spus Smiley celor trei mici reporterițe.

Big Little Festival, un spațiu de reconectare între generații

„Ne-am dorit să construim un loc unde părinții nu doar își aduc copiii, ci rămân și ei copii. Big Little Festival nu este doar un festival, ci un spațiu de reconectare între generații. Este despre joacă, iubire și timpul petrecut împreună, fără grabă. Ne bucură să vedem cum familiile transformă aceste momente în amintiri durabile, poate chiar în tradiții.”, a spus Vero Căliman, Director Creativ Big Little Festival.

Organizatorii le-au mulțumit celor care au participat la grandiosul eveniment și au anunțat deja că pregătesc o ediție cu și mai multe surprize pentru 2026. Anul acesta, printre invitații de seamă ai festivalului s-au numărat Smiley, Theo Rose, Iuliana Beregoi, Trupa BASS și Gabriel Basco, iar Scena Folk a adus emoție și nostalgie cu recitaluri de la artiști îndrăgiți precum Mircea Vintilă, Ducu Bertzi, Țapinarii, Fără Zahăr și Sunt Un Frate Tânăr.

