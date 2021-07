Anca Serea (40 de ani) și 4 dintre copiii ei, Sara (13 ani), Noah (8 ani), Ava (6 ani) și Moise (4 ani) au călătorit cu trenul din București la Viena. Mezina familiei, Leah (1 an), a rămas la mama prezentatoarei TV. Adi Sînă (43 de ani) se va alătura familiei azi. Solistul va călători cu avionul și s-ar putea să fie însoțit de fiul cel mare al Ancăi, David (19 ani).

Anca și Adi au împreună 4 copii, Noah, Ava, Moise și Leah. În trecut, Anca a fost căsătorită cu omul de afaceri Filip Poplingher, care, în urma luptei cu leucemia, s-a stins din viață la doar 36 de ani. Din mariajul cu acesta, Anca mai are doi copii, un fiu și o fiică, David și Sara.

Anca Serea a plecat în vacanță la Viena cu trenul. „Este un drum destul de greu”

„Avem două cușete. Vagoanele sunt climatizate, au toaletă, duș și chiuvetă. Condițiile de călătorie cu trenul sunt decente. Este curat și foarte ok organizat. Am primit multe întrebări legate de faptul că am ales să călătorim cu trenul.

Am decis, cel puțin pentru o perioadă, să nu mai merg cu avionul pentru că am căpătat o teamă de nedescris. Singura modalitate pe care nu am încercat-o de a-mi rezolva această problemă este hipnoza. Când mă voi întoarce la București voi încerca și hipnoza.

Adrian va veni mâine cu avionul cred că împreună cu David, încă nu s-a decis. (…) Multe întrebări au fost despre Leah, ea nu este cu noi. A rămas cu mama mea pentru că nu mi se pare o călătorie potrivită pentru un copil de nici măcar 2 ani. Totuși, este un drum destul de greu”, a spus Anca în mediul online.

Anca, Sara, Noah, Ava și Moise au ajuns în dimineața aceasta în Viena. Despre viața cu 6 copii, Anca spunea în 2019 pentru Libertatea: „Destul de complicată, nu că nu ar fi fost cu 5… Destul de complicată, dar frumoasă. Foarte solicitantă, sunt praf de oboseală, dar e frumos. Dar o am ajutor pe mama, fac echipă cu ea”.

„Am noroc că sunt copii buni, foarte ascultători și înțelegători, cu bun simț, empatici. Spre exemplu, dacă mă văd dormind pe canapea, ei merg pe vârfuri. Adi, soțul meu, e implicat în măsura în care simte și poate. Nu am fost genul de soție care să implice foarte tare bărbatul. Nu e în firea mea”, mai spunea prezentatoarea TV în 2019, pentru Click!.

„Sunt însuflețită să am de 6 ori mai multă putere. Ei sunt niște bucurii și niște motoare uriașe de a face bine. Nu am o schemă sau un secret. Viața mi-a arătat că poate fi și mai grea, așa că eu acum nu fac decât să mă bucur și să trăiesc copilăria alături de ei”, a încheiat.

