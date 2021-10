Anamaria Prodan (48 de ani) și Laurențiu Reghecampf (45 de ani) s-au separat după 13 ani de mariaj. Invitată în emisiunea „La Măruță”, Anamaria Prodan a spus cum a aflat că Laurențiu Reghecampf vrea să divorțeze, dar și de ce, pentru ea, nu mai este loc de împăcare.

Anamaria Prodan a aflat că Laurențiu Reghecampf vrea să divorțeze de la un polițist

„Eu am aflat prima dată despre divorț de la un polițist. M-a oprit să mă întrebe de divorț. Eu aflu totul din presă. (…) L-am sunat atunci și în 10 minute a dat că nu este adevărat. Nu am primit actele de divorț, probabil le voi primi. Foarte rar vorbim, acum în ultimele săptămâni, de când a început nebunia”, a spus Anamaria.

„Eu consider că ce am avut de spus am spus frumos și elegant, așa o să spun toată viața. (…) Noi am fost ceva unic. Cu siguranță pentru mine nu mai este loc de întoarcere, de împăcare. Un om poate să-mi facă orice, dar nu să mă mintă și să mă trădeze”, a continuat.

„Cu atât mai mult un om nu poate să-și trădeze copiii și familia. Pentru mine familia și copiii mei sunt tot ce contează. (…) Familia când ți-ai pierdut-o te-ai pierdut pe tine. Probabil nu mai era fericit, nu prea poți să vorbești, pentru că am avut o perioadă foarte grea”, a mai spus.

„Un an și ceva am încercat să o salvez pe mama mea, am fost peste tot în lume și nu am făcut nimic altceva. (…) Pentru mine este o trădare fabuloasă și pentru copiii mei. Repet, sunt suflete firave și sunt suflete puternice în viață și noi venim în lume să reparăm ce nu am reușit în alte vieți. Se pare că unii oameni nu reușesc niciodată asta”, a completat.

„Eu nici astăzi nu vreau să cred așa ceva. Vreau să cred că s-a terminat ceva foarte frumos. Pentru mine da, s-a terminat! Pentru mine niciodată nu există cale de împăcare. (…) Divorțul va merge înainte. Nu avem nimic de împărțit. Pot să divorțez în 30 de secunde la Ambasada Americană (n.red.: fosta perechea s-a căsătorit în America)”, a adăugat.

„Eu sunt omul care nu regretă nimic. Dacă ar fi să o iau de la capăt, m-aș mai căsători cu Laurențiu Reghecampf, dar cu cel pe care eu l-am cunoscut. Ceea ce vedeți dumneavoastră astăzi îmi este străin și mie. (…) Nu-l cunosc pe omul de astăzi”, a continuat.

„Eu cred că până în ziua în care acest divorț era încheiat, trebuia să avem o decență extraordinară și să nu fim presați să dăm poze peste noapte. Eu am avut o discuție cu soțul meu acum două nopți în care îmi spunea că cineva a deschis niște conturi fake de Instagram domnișoarei acesteia și că ei sau ea nu și-a dorit niciodată să apară în presă. Că ea n-a apărut niciodată și că tot ceea ce se întâmplă este cumplit și nu se știe de unde sunt venite aceste poze”, a mai spus.

„Toată presa are poze date de soțul meu. Eu cred și știu foarte multe lucruri pe care le țin pentru mine și pentru familia mea. (…) Pentru noi, pentru familia mea, este ceva oribil. (…) Soțul meu, Laurențiu Reghecampf, este un om unic, mi-o asum. (…) E penibil, jenant, tot ce se întâmplă, în primul rând pentru Laurențiu”, a mai declarat Anamaria.

