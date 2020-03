Anamaria, dezvăluire cutremurătoare: „Am pierdut sarcina spre luna a șasea”

Anamaria Prodan a pierdut o sarcină în anul 2013, iar despre momentele grele va vorbi în cel mai nou episod al reality-ului Prodanca şi Reghe, Preţul succesului, difuzat duminica aceasta, de la 19:45, la Antena Stars: „Puteam să mai am încă un copil, dar am pierdut sarcina spre luna a şasea. A fost pur şi simplu o intrerupere de sarcină, aşa, spontană. Am considerat că întotdeauna Dumnezeu ştie ce e mai bine pentru mine şi pentru familia mea. Si cred cã ceva acolo nu a funcţionat şi decât să fi născut un copil care ar fi avut probleme, probabil cã este mai bine că s-a întâmplat aşa”, – spune Anamaria Prodan.

La momentul respectiv, Anamaria Prodan nu a găsit puterea să vorbească despre subiectul delicat, ci a transmis doar un mesaj pe Facebook: „Vă mulțumesc pentru gândurile frumoase. O să trecem și peste asta cu bine. Această nenorocire o să ne întărească și mai tare și o să ne unească și mai mult. Așa a vrut Dumnezeu. Știe el mai bine dacă e de bine sau de rău”

Acum, în episodul de duminică al emisiunii Prodanca şi Reghe, Preţul succesului, Anamaria va dezvălui cum a reușit, împreună cu soțul său, Laurențiu Reghecampf, să gestioneze momentul delicat şi foarte dificil din viața lor de cuplu: “Soţul meu este un romantic incurabil. Este un bărbat cum puţini se mai nasc. El face parte din categoria de bărbaţi pe cale de dispariţie. Bărbaţii adevăraţi. Iar inelul acela este inelul pe care l-am văzut într-o vitrină şi am zis: ‘O, ce frumos era inelul ăla’. Şi a venit inelul. Am plâns pentru că Laur nu a putut să fie langa mine, dar a fost lângă mine aşa cum a ştiut el mai bine şi cum ştia că mă face fericită!”, – a mai declarat Anamaria.

Vezi imagini cu Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf în galeria foto de mai sus!

Sursă foto: Instagram

