Amalia Năstase a slăbit 12 kilograme într-o singură lună. Cum arată meniul zilnic

Amalia Năstase, în vârstă de 42 de ani, a ales să țină o dietă oloproteică pentru a scăpa de surplusul de greutate. Fosta soție a tensimanului Ilie Năstase a reușit să slăbească 12 kilograme într-un timp record, mai exact într-o singură lună, iar acum a dezvăluit cum arată meniul său: „Dimineața mănânc 50 de grame de prosciutto cu un biscut de ovăz. Ca și snack, am un măr, ceea ce este viață, pentru că eu, o lună de zile, n-am pus gura pe nimic altceva decât praf de proteine și carne și pește. Când am mâncat primul măr, parcă am mâncat ambrozie”, a spus Amalia Năstase în emisiunea Vorbește lumea de la Pro Tv.

„După aceea, la prânz, 80 de grame de carne cu 200 grame de salată. Ți le măsori o dată și după aceea îți dai seama care este cantitatea. Eu nu mănânc carne de pui pentru că e cam greu să găsești carne de pui fără tot felul de chestii și atunci mănânc de vită, de vițel, chiar și de porc. Orice pește, somon, în primul rând, fructe de mare… Dimineața beau cafea cu un de cocos, fără zahăr, că n-ai voie zahăr, oricum. Poți să pui stevia. La cină, mănânc conservă de ton, doi biscuiți de ovăz sau ou, somon afumat și 200 de grame de legume”, – a încheiat Amalia Năstase.

Amalia Năstase a fost căsătorită timp de șase ani cu Ilie Năstase, cei doi divorțând în 2010. Împreună au două fete, pe Alessia, în vârstă de 16 ani, și pe Emma, de 13 ani. În prezent, aceasta trăiește de câțiva ani o frumoasă poveste de dragoste alături de omul de afaceri Răzvan Vasilescu, împreună cu care are un băiețel, Toma, de 3 ani.

