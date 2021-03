Invitată în platoul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai, Alexandra Stan (31 de ani) a vorbit despre cum Marcel Prodan, managerul care îi era și iubit, a agresat-o fizic în timpul unei discuții aprinse, în urmă cu 7 ani.

În 2013, managerul artistei a anunțat pe Facebook că Alexandra a fost implicată într-un accident rutier. A doua zi, solista a declarat că „accidentul a fost invenție”. „Managerul meu m-a bătut până m-a băgat în spital”, mărturisea cântăreața atunci.

Alexandra Stan, noi detalii despre momentul în care a fost agresată: „A fost crunt”

„M-a bătut cu pumnii. (…) Am trecut prin asta și m-a marcat. A fost crunt. M-am trezit la realitate, mi-am dat seama cine erau oamenii cu care lucram. (…) Tata, pentru că mergea cu mine peste tot în concerte, începuse să îmi spună câți bani se luau pe concert. Auzea lucruri și mi-a spus adevărul.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 4)

Dar eu credeam că el minte. De fapt, el nu mințea. S-a dovedit ulterior. (…) Am fost în Austria la un tip care se ocupa de concerte. El mi-a recunoscut că luau bani la negru. (…) Am început să le zic, au început multe certuri, tensiunile.

Marcel, cu care trăiam practic zi de zi, era cel mai aproape de mine, începuse să se comporte foarte urât cu mine. (…) Agresiunea asta începe psihic, îmi spunea că arăt nașpa, că nu sunt în stare să cânt. Agresiune verbală și psihică”, a spus Alexandra Stan în emisiunea TV.

„În ziua în care s-a întâmplat m-a chemat la repetiții și m-a făcut în toate felurile. (…) Dar am înțeles că și agresorii au probleme mentale. (…) A fost crunt. Am trecut peste, dar cu greu”, a continuat artista.

Deși inițial a negat relația cu Marcel, Alexandra a recunoscut că a fost îndrăgostită de managerul ei. „Am fost îndrăgostită de el. A fost cea mai mare prostie pe care puteam să o fac în viața mea”, spunea solista atunci.

Citește și:

Cine este, de fapt, iubita lui Răzvan Simion, co-prezentatorul emisiunii „Neața cu Răzvan și Dani”

Gabriela Prisăcariu, primele declarații despre sarcină. Modelul nu are voie să facă sport

Unchiul lui Kate Middleton, acuzații la adresa lui Meghan Markle

În presă, Marcel a redat o altă versiune a agresiunii, susținând că el și Alexandra formau un cuplu de trei ani, că el voia să se despartă de ea și că ea îl amenința că se va sinucide. „Avea un comportament violent și isteric”, spunea Marcel atunci. Întrebată dacă a vrut să se sinucidă, Alexandra a adăugat:

„În niciun caz. Am tras de volan pentru că mă bătea, îmi dădea mulți pumni. (…) Dacă el ar fi vrut să se despartă de mine, de ce nu m-au lăsat în pace, de ce nu au rupt contractul? (…)

Mie îmi era anulat dreptul de a apela la un avocat în acel contract. (…) Când am fost la un avocat și mi-a spus că nu este ok, am abordat subiectul. Ei au reacționat imediat, s-au schimbat cu totul”, a mai spus Alexandra.

„Descărcarea aia de tensiune din ziua respectivă a fost urmarea unei certuri. Adică noi ne certam de câteva luni pe subiectul ăsta. A fost un moment în care el a răbufnit. A început să dea în mine. Ne-am înjurat. Și eu am fost agresivă din punct de vedere verbal.

Eu nu am ajuns niciodată la adevăr. (…) Mie nu mi s-a arătat niciodată niciun contract. Nu mi s-au arătat niciodată încasările. (…) Am văzut mailuri și discuții cu oameni din alte țări care într-adevăr demonstrau existența unor milioane de euro care mie mi se furaseră.

Normal că, dacă ai furat milioane de euro, ești în stare să și omori un om ca să nu mergi la închisoare. Chestia asta cu noi doi fiind împreună a fost o abordare a avocaților lui pentru că ăsta este un act penal care la noi în România din păcate nu se sancționează cu închisoare, ceea ce s-a întâmplat în cazul lui”, a încheiat solista.

Foto: Capturi YouTube

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro