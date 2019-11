Alex Bodi, mesaj cu subînţeles pentru Bianca Drăguşanu, după anunţul divorţului

După anunțul divorțului, de săptămâna trecută, Bianca Drăgușanu a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care se poate vedea că are pe mână niște răni, iar textul care însoțea imaginea era „Signs of love” (n.r. semne de iubire).

Acum însă a venit momentul ca Alex Bodi să răspundă acuzațiilor online făcute de Bianca. Fostul iubit al blondei a lasat și el un mesaj cu subînțeles pe Instagram. Mai exact o fotografie pe care scrie, tot în engleză, „Oamenii te provoacă până când scot la iveală cea mai urâtă latură a ta și apoi fac pe victimele”. Sigur, citatul este unul de pe internet, însă toată lumea a făcut legătura cu acuzațiile pe care Bianca i le-a adus.

După doar trei luni de căsnicie, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au anunțat că divorțează.

„Relaţia mea cu Bianca s-a încheiat. Am constatat că nu avem intenţii comune, am considerat amândoi că este mai ok. Am depus actele de divorţ, termenul este pe 2 decembrie, avem câteva zile de gândit, dar noi doi am considerat că cel mai este să o luăm pe drumuri separate că nu ajungem la un punct comun”, – a declarat recent Alex Bodi pentru Spynews.

