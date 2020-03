Alex Bodi, acuze dure la adresa fostei soții, Bianca Drăgușanu: „Mă deranjează că și-a folosit propriul copil”

Alex Bodi nu a mai putut să tacă în contextul în care și Bianca Drăgușanu l-a acuzat în emisiunea Teo Show, iar acum, invitat la Vorbește lumea, a spus lucrurilor pe nume, fără menajamente. Omul de afaceri o critică pe Bianca Drăgușanu că nu are grijă așa cum ar trebui de fetița sa și a lui Victor Slav și că micuța nici măcar nu stă cu ea: „Relația noastră de un an jumătate nu a fost numai cu circuri. Îmi pare rău că am ajuns la nivelul acesta. Nu vreau să-mi asum lucrurile pe care le spune ea despre mine. Nu trebuie să accept anumite acuzații care mă denigrează pe mine ca persoană.

Mă deranjează că și-a folosit propriul copil. Am ținut la Sofia ca la fetițele mele. Ea ca să pozeze într-o mamă perfectă ar trebui să fie lângă fetița ei și să o crească. Nu știu cât a stat Sofia la București. Normal că spune că mama ei este îngerul ei păzitor, pentru că doar doamna Madi are grijă de fetiță. Ca să fii o mamă de bază trebuie să fii o mamă alături de fetița ta”, – a declarat Alex Bodi la Vorbește lumea.

Bianca Drăgușanu, în vârstă de 38 de ani, și Alex Bodi s-au căsătorit în secret pe 1 august, anul trecut, și au divorțat în urmă cu două zile. Bianca a mai fost căsătorită cu Victor Slav, împreună cu care are o fetiță, pe Natalia Sofia. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare în 2012. și un an mai târziu deveneau soț și soție, însă infidelitatea Biancăi a condus la divorț, pronunțat în 2014. Ulterior, cei doi s-au împăcat, fără a mai semna și actele, însă, și au devenit părinți.

