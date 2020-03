Alex Bodi, despre Bianca Drăgușanu: „A luat mai multe pastile. Era întinsă pe jos”

Bianca Drăgușanu a fost invitată în platoul emisiunii Teo Show și a purtat o conversație telefonică cu fostul său soț, Alex Bodi. Pe lângă reproșuri și acuze, cei doi au făcut niște dezvăluiri neașteptate unul despre celălalt. În timp ce Bianca l-a acuzat de infidelitate, Alex Bodi a sugerat că vedeta ar fi încercat să se sinucidă luând mai multe pastile. Totodată, afaceristul a recunoscut și că a înșelat-o, dar și că a fost violent fizic cu ea:

„La București, doamna Bianca Drăgușanu a luat mai multe pastile, la fel am video, am găsit-o la 6 dimineața pe jos. Eu am venit cu un prieten de-al nostru, iar doamna era întinsă pe jos. Eu nu vreau nimic de la tine, eu vreau ca tu să ai demnitate. (…) De ce în toate relațiile ai luat bătaie? Ești prea bună?”

În replică, Bianca Drăgușanu l-a acuzat că vrea să o șantajeze și că mereu a filmat-o: „E foarte urât ce faci. Tu vrei să mă șantajezi. Eu am trăit în casă cu un om care m-a filmat non-stop. Da, am adormit lângă pat. Am luat pastile de somn, pentru că eram nefericită și omul m-a găsit. Eu nu am vicii. Nu beau, nu fumez. Pot să iau ce pastile vreau. Este vina mea că am acceptat acest compromis”, – a spus Bianca Drăgușanu în cadrul aceleiași emisiuni.

