Bianca Drăgușanu a divorțat azi de Alex Bodi

: Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au divorțat la notar, azi, 10 martie. Actele de divorț erau depuse de două săptămâni, iar astăzi, conform legii, s-a împlinit termenul, iar cei doi au semnat de comun acord. Conform Oanei Roman, prezentă în platoul emisiunii Vorbește Lumea de la Pro Tv, și îndreptățită de Bianca Drăgușanu să vorbească în numele ei, Alex Bodi ar fi fost nu doar agresiv, ci și infidel. Acesta a fost surprins cu o tânără în brațe, în aeroport, iar filmarea a ajuns la soția sa. Bianca Drăgușanu s-a prezentat la notar însoțită de doi bodyguarzi, iar Alex Bodi a venit singur, afițând un zâmbet larg. Cei doi nu s-au întâlnit, ci au semnat divorțul separat.

Stirea inițială:

Bianca Drăgușanu divorțează azi de Alex Bodi, după ce vineri acesta i-a agresat mama într-un parc din Capitală. Cei doi vor merge astăzi la notar pentru a depune actele.

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi nu sunt la prima tentativă de divorț, însă de data aceasta se pare că nimic nu-i mai întoarce din drum. Scandalurile dintre cei doi au devenit dese și deja se petrec în public.

Picătura care a umplut paharul a fost cearta dintre Alex Bodi și mama Biancăi Drăgușanu, care s-a petrecut chiar în ziua în care vedeta a împlinit 38 de ani, și nu oricum, ci în public. Mama Biancăi a vrut să aplaneze un conflict între ginerele său și fiica sa și acesta a înjurat-o astfel că femeia a fost nevoită să apeleze la Poliție.

Ceea ce este surprinzător este că de data aceasta, Alex Bodi este cel care a inițiat procedura de divorț: „Este adevărat, Vom divorța!”, a spus Bianca Drăgușanu pentru wowbizz.ro

Bianca Drăgușanu a fost dezamăgită de comportamentul soțului său, Alex Bodi, chiar de ziua sa. Vedeta a fost prezentă la TV și, printre lacrimi, a declarat că ea a făcut tot ce se poate ca mariajul lor să funcționeze: „Eu tot încerc de un an jumătate să fiu cea mai bună variantă a mea şi să fiu o femeie cu care consideră că orice bărbat are motive să se mândrească. Ideea este că eu sunt un om foarte mândru de mine şi de realizările mele, nu ma ce să-mi reproşez din niciun punct de vedere. Mai ales în relaţia pe care o am cu actualul meu soţ. Consider că merit să fiu iubită şi să primesc ceea ce dau. Am aşteptări prea mari!”, – spunea Bianca Drăgușanu în urmă cu o săptămână.

