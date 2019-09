Bianca Drăgușanu și Alex Bodi, episod violent în public. Care ar fi fost motivul

Despre faptul că Bianca Drăgușanu și Alex Bodi ar divorța s-a tot vorbit în ultimul timp, iar acum zvonurile par să aibă și o bază reală, și anume tensiunea dintre cei doi care, se pare, se dezvoltă către violență. Conform cancan.ro, Alex Bodi ar fi agresat-o pe Bianca Drăgușanu azi noapte, în fața unui restaurant luxos din București. De altfel, în filmarea în cauză, pe care sursa menționată a publicat-o, se poate observa tensiunea dintre cei doi. Cu toate acestea, Alex Bodi neagă aceste acuzații și susține că nu a fost violent cu soția sa:

„Nu ştiu de unde sunt aberaţiile astea, dar sunt foarte exagerate. De unde au inventat că am strâns-o de gât? Era obosită, o dureau picioarele, la 8 dimineaţa se trezeşte să-şi schimbe buletinul, prietena ei trebuia să plece la aeroport dimineaţă. Din contră, eu voiam să o iau în braţe. De ce nu au povestit că am luat-o în braţe până la maşină? O să iau avocat şi o să plătească fiecare pentru lucrurile astea. Sunt supus unor acuzaţii care mi se par penibile. Sunt acuzaţii nefondate. Nu există să-i iau eu telefonul, era totul ok, eram cu prietenii noştri. Când am ieşit s-a văzut că am ieşit normal”, – a spus soțul Biancăi Drăgușanu.

Conform sursei citate, motivul scandalului dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi ar fi plecat de la o conversație pe care aceasta ar fi avut-o în mediul online. Soțul său a văzut-o, spiritele s-au încins și de aici a pornit scandalul care a degenerat în violență în parcarea restaurantului. Alex Bodi i-ar fi strigat soței sale: “Pleacă acasă! Vin și eu să-mi iau hainele!” – se arată în sursa citată.

Bianca Drăgușanu nu a oferit până acum o declarație în acest sens. În plus

Vezi mai multe imagini cu Bianca Drăgușanu și Alex Bodi în galeria foto de mai sus!

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro