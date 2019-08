Cum arată și cât costă inelul de logodnă cu care Alex Bodi a cerut-o în căsătorie pe Bianca Dragușanu

Bianca Drăgușanu a fost cerută de soție în urmă cu doar două zile, conform postării sale de pe Instagram, postare în care a lăsat să se înțeleagă acest aspect și și-a expus mândră inelul cu diamant.

Bianca Drăgușanu, în vârstă de 37 de ani, a postat o fotografie în care poartă o superbă bijuterie pe inelarul de la mâna stângă și alături a scris un mesaj în care dezvăluie marea schimbare din viața sa: „30.07 This day can change my life (n.r. Această zi poate să îmi schimbe viața) #blessed #loved #love” – a scris Bianca Drăgușanu în dreptul imaginii.

Inelul de logodnă cu care Alex Bodi a cerut-o în căsătorie pe Bianca Drăgușanu ar fi costat aproximativ 10.000 de euro, conform spynews.ro.

Vezi imaginile cu inelul de logodnă cu care Alex Bodi a cerut-o în căsătorie pe Bianca Drăgușanu în galeria foto de mai sus!

Sursă foto: Instagram

