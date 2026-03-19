Ce spune Adriana Bahmuțeanu despre decizia lui Betty Salam de a ceda custodia fiului ei fostului soț: „Domiciliul este la bunică, la soacra lui Betty”

Adriana Bahmuțeanu a spus ce părere are despre decizia lui Betty Salam de a ceda custodia fiului ei, Matthias, fostului soț, Cătălin Vișănescu. Subiectul nu este străin de fosta prezentatoare TV, care de la finalul anului 2024 este înstrăinată de cei doi băieți ai săi, Maximus și Eduard.

Adriana Bahmuțeanu o apără pe Betty Salam pentru decizia de a ceda custodia fiului ei

Decizia lui Betty Salam de a renunța la custodia fiului său, Matthias, a declanșat un val de reacții. Criticată intens, mai ales de mame, cântăreața a explicat că gestul său nu este un abandon, ci un act de respect față de dorința copilului. În sprijinul său a intervenit Adriana Bahmuțeanu, care a subliniat că decizia reflectă iubirea și grija pentru binele celui mic.

Adriana Bahmuțeanu a explicat, într-o declarație pentru Știrile Antena Stars, că situația lui Matthias arată o relație profundă cu bunica din partea tatălui său, care, potrivit vedetei, joacă un rol esențial în viața copilului. „Domiciliul este la bunică, la soacra lui Betty, și, probabil, adică mai mult ca sigur, bunica e persoana principală de atașament a copilului. (…) Cred că tocmai pentru că îl iubește foarte mult a decis să îl lase la bunică pe acel copilaș. Bunica e de aur întotdeauna”, a spus Bahmuțeanu.

„Cred că a fost o decizie comună pentru binele copilului”

Betty Salam a explicat, la rândul ei, că decizia de a schimba custodia nu a fost una ușoară, dar a fost luată în urma dorinței exprimate de Matthias. „Nu mi-am abandonat copilul pentru nimic în lume. Sunt mama lui și voi rămâne mereu. Am ales doar să îi respect decizia de a sta, în această perioadă, cu tatăl lui. Matthias până în prezent a locuit cu mine, iar decizia de a schimba domiciliul la tatăl lui îi aparține copilului”, a scris artista pe Instagram.

În ciuda criticilor primite, gestul lui Betty Salam a fost văzut de Adriana Bahmuțeanu drept o dovadă de maturitate. „Cred că s-au înțeles și că a fost o decizie comună pentru binele copilului”, a adăugat vedeta. „El dacă se rupe de bunică, poate avea traumă de abandon, de separare, poate dezvolta alte probleme. Poți să petreci timp de calitate cu copilul, nu trebuie să fie 24 de ore neapărat”, mai este de părere Adriana Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuțeanu, relație complicată cu băieții ei

Adriana Bahmuțeanu este mama a doi băieți cu care are o relație complicată de când tatăl lor a murit, în toamna anului 2024. Maximus și Eduard locuiau cu tatăl lor, Silviu Prigoană, când acesta s-a stins din viață. Ulterior, cei doi au rămas în grija fraților vitregi mai mari, Silvius și Honorius, din prima căsnicie a afaceristului.

Adriana este de părere că Honorius și Silvius i-au alienat pe băieții săi de ea pentru a pune mâna pe moștenirea lor. Între timp Maximus a devenit major, în octombrie 2025, în timp ce Eduard are 15 ani.

Foto: Captură YouTube, Instagram

