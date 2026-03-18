Cătălin Vișănescu, prima reacție după ce s-a spus că Betty Salam i-a cedat custodia fiului lor: „Sunt lucruri sensibile”

Cătălin Vișănescu, fostul soț al lui Betty Salam, a vorbit despre custodia fiului lor, Matthias, subliniind importanța discreției după o separare. Acesta a declarat că el și fosta soție au luat fiecare decizie pentru echilibrul copilului lor.

Cătălin Vișănescu, prima reacție după ce s-a spus că Betty Salam i-a cedat custodia fiului lor

Cătălin Vișănescu a vorbit deschis despre speculațiile potrivit cărora fosta soție, Betty Salam, i-ar fi cedat custodia fiului lor. Cătălin a împărtășit, în exclusivitate pentru Spynews, detalii despre viața lor de familie.

În iulie 2025, după șase ani de mariaj, Betty Salam și Cătălin Vișănescu au anunțat că au pus punct relației lor, semnând actele de divorț la notar. Betty a confirmat rapid o nouă relație cu Roberto Tudor, iar Cătălin a fost văzut recent alături de Roxana, partenera sa actuală. Însă, dincolo de schimbările din viața personală a celor doi, cel mai important pentru amândoi rămâne Matthias, fiul lor.

„Sunt lucruri sensibile”

Chiar dacă este de obicei discret în ceea ce privește viața sa privată, Cătălin a decis oferit câteva detalii rare despre viața de familie pentru Spynews, subliniind cât de important este să protejeze intimitatea copilului său. „În această perioadă, aleg să nu dau curs speculațiilor apărute în spațiul public. Sunt lucruri sensibile, iar atunci când este vorba despre un copil, cred că discreția și responsabilitatea sunt cele mai importante”, a declarat acesta.

Pentru Cătălin, Matthias este prioritatea absolută. Fostul soț al artistei a explicat că băiețelul lor beneficiază de un mediu stabil și plin de iubire, fiind în grija bunicii paterne. „Pentru mine, Matthias este totul. Se află într-un mediu stabil, liniștit și plin de iubire, alături de bunica lui, mama mea, iar fiecare decizie pe care o iau este gândită exclusiv pentru echilibrul și binele lui”, a mai spus el pentru Spynews.

Cătălin Vișănescu lucrează în străinătate

De asemenea, Cătălin a dezvăluit că se află în străinătate pentru a munci, iar toate eforturile sale sunt dedicate viitorului copilului. După încheierea anului școlar, Matthias urmează să locuiască alături de tatăl său și Roxana, într-un cămin pe care îl descrie ca fiind „liniștit, echilibrat, responsabil și plin de căldură”.

Recunoscând că nu traversează o perioadă ușoară, Cătălin a explicat că abordarea sa se bazează pe răbdare, responsabilitate și iubire. „Nu este o perioadă ușoară, dar este una în care aleg să fac lucrurile cu răbdare, responsabilitate și, mai presus de toate, cu iubire pentru copilul meu. Mulțumesc pentru înțelegere și pentru respectarea intimității noastre”, a completat el.

Foto: Instagram

