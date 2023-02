Adriana Bahmuțeanu, adevărul despre operațiile estetice: „Nu am exagerat cu intervențiile”

Adriana Bahmuțeanu (47 ani) a spus adevărul despre operațiile estetice despre care s-a scris că și le-ar fi făcut până în prezent. Jurnalista a explicat că este mai naturală decât cred unele persoane.

Fosta prezentatoare de televiziune a fost invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde a răspuns sincer la cele mai incomode întrebări.

Adriana Bahmuțeanu, despre operațiile estetice făcute

Adriana Bahmuțeanu a explicat că nu a apelat atât de des la operații estetice, precum s-a spus.

„Am o operație la bust și am de acum patru ani acid hialuronic în buze, dar a capsulat și a rămas așa. Între timp doctorul meu a murit și nu am mai făcut atâtea intervenții estetice câte s-au scris în presă”, a precizat jurnalista potrivit Wowbiz.

Adriana Bahmuțeanu, în trecut

Mai mult, Adriana a dezvăluit că a făcut o aerisire cu ozon.

„Referitor la rejuvenarea intimă, că m-a înnebunit toată lumea cu povestea asta, nici vorbă de așa ceva. Să facem o rectificare să înțeleagă bine toți oamenii. Acolo filmam un proiect pilot pentru o emisiune. E o emisiunea similară în Anglia care face un fel de educație sexuală într-o emisiunea de televiziune. Nu există rejuvenare intimă în ceea ce mă privește. Mi-a făcut o aerisire cu ozon. M-a băgat cu tot corpul… era un furtun care băga ozon în acel loc din corp. Nici vorbă de operație. Sunt cum m-a lăsat Mama-Natură, nu am intervenit cu nimic”, a afirmat Adriana Bahmuțeanu.

„Nu am injecții cu botox, acid hialuronic în față. Mă ajută gena și nu am exagerat cu intervențiile estetice. La mine au existat operații medicale și s-a înțeles greșit. Din păcate sunt campioana unor greșeli medicale pe care le-am corectat. Nasul e așa cum mă știe toată lumea, dar mi-am scos polipii acum câteva luni”, a mai spus jurnalista.

A suferit câteva operații, după cele trei sarcini

Deși spune că nu a avut multe operații estetice, Adriana Bahmuțeanu a ajuns, totuși, pe masa de operații. Și asta pentru că cele trei sarcini i-au creat câteva probleme de sănătate.

„M-am resimțit după trei sarcini una după alta. La un moment dat am făcut ocluzie intestinală. Deși am plătit bani grei, doctorii a luat o plasă prea scurtă față de abdomenul meu și m-a anunțat când am ieșit din operație. Drept urmare, plasa s-a îmbârligat în jurul unui maț și a trebuit să ajung a doua oară pe masa de operație să mi se refacă peretele abdominal. Nu am plătit prețul nesănbuințelor cu sănătatea mea, dar cât am fost gravidă am avut o perioadă mai grea”, a dezvăluit jurnalista în emisiunea lui Denise Rifai.

„Cu Eduard, cu cel mic, am stat la pat aproape cinci luni tocmai ca să nu-l pierd, să țin sarcina până la termen și mișcam doar ochii din cap, mă duceam până la toaletă și mă întorceam în pat, iar la aplica din perete aveam perfuziile. După ce am născut nu mai puteam să merg, mi se atrofiaseră mușchii și a trebuit să învăț să merg din nou. A fost mai dificil, dar acum mi-am revenit”, a povestit Adriana Bahmuțeanu.

