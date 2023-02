Cine este logodnicul Adrianei Bahmuțeanu. George Restivan a rămas văduv cu un copil mic și a aflat că are o fiică secretă

Adriana Bahmuțeanu pare să își fi găsit liniștea în brațele lui George Restivan. Fosta prezentatoare de televiziune și omul de afaceri s-au logodit anul trecut, iar în vară intenționează să se căsătorească.

Bărbatul a povestit că nu a fost deloc greu să o cucerească pe Adriana, cu care se completează.

Cine este George Restivan, logodnicul Adrianei Bahmuțeanu

Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit și a divorțat de cinci ori de Silviu Prigoană și a trecut prin situații mai puțin plăcute până să îl întâlnească pe George Restivan, care pare să fi adus liniștea în viața jurnalistei.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

George Restivan, care din 1999 și până să o cunoască pe Adriana a locuit în America, activează în domeniul imobiliar. Nici viața bărbatul nu a fost una ferită de evenimente dureroase. Soția lui a murit la doar câteva săptămâni după ce a adus pe lume un băiețel, iar el a rămas văduv cu un bebeluș de trei luni.

George Restivan are și o fată, însă pe care până de curând nu a recunoscut-o și asta pentru că, spune bărbatul, nu a știut de existența ei.

După ce Melissa (25 ani) l-a sunat pentru a-i spune că este fiica sa, Adriana Bahmuțeanu a insistat să facă un test de paternitate pentru a fi siguri. Iar rezultatul a fost pozitiv.

Partenerul Adrianei Bahmuțeanu a aflat recent că are o fiică: „A fost o aventură de o noapte”

„Am sunat și ni s-a confirmat 99%. Ce am promis că fac, am făcut. Am avut o experiență foarte bună la Satu Mare, am fost la socrii Melissei. Ea acolo locuiește cu soțul ei și familia lui”, a afirmat George Restivan, potrivit Wowbiz.

Logodnicul Adrianei Bahmuțeanu a precizat că Melissa a venit pe lume în urma unei aventuri de o noapte.

„Eu nu o cunosc pe fata aceasta, eu am avut o relație cu mama ei acum 20 și ceva de ani. Mie niciodată nu mi s-a prezentat că am o fată. A fost o aventură de o noapte, asta a fost, nu mi s-a spus că a rămas gravidă, nu mi s-a spus că am un copil”, spunea anul trecut George Restivan.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu își dorește un copil cu George Restivan: „Eu am curajul să mai fac un copil”

Citește și: Adriana Bahmuțeanu vrea să facă nunta în același timp cu botezul: „E an cu surprize!”

Citește și: Adriana Bahmuțeanu, confesiuni despre propria viață și depresie: „Am vrut să-mi iau zilele”

Citește și: Adriana Bahmuțeanu, despre copiii ei: „Ei suferă, tu suferi și nu știi cum să ieși din suferință”

Cum s-au cunoscut Adriana Bahmuțeanu și George Restivan

Cum George Restivan locuia în Statele Unite ale Americii, iar Adriana Bahmuțeanu în România, au avut nevoie de puțin ajutor pentru a se întâlni. Iar cea care le-a „oferit” acest ajutor a fost Carmen Harra.

Cei doi spun că nu a fost dragoste la prima vedere, însă au fost de acord să se cunoască mai bine și, în scurt timp, s-au îndrăgostit.

„Ne-am cunoscut în urmă cu două-trei luni prin intermediul unui prieten comun, Carmen Harra, din Califormia, pe care o cunosc de 14 ani. Nu pot să zic că a fost dragoste la prima vedere, pot să spun că am fost interesat de a o cunoaşte. Aşa am simţit amândoi că „It is the right thing, este un sentiment comun”, a declarat George Restivan la România TV.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan ei fac nuntă

Adriana Bahmuțeanu și logodnicul ei intenționează să facă nunta în vara acestui an.

„Suntem la zi cu revizia tehnică. Adică ne simțim foarte bine împreună. Totul ni se trage de la Carmen Harra, nașa noastră spirituală. Când am venit în România, nu știam mai nimic despre Adriana. Nu știam că e o persoană cunoscută aici, nu știam nimic despre viața ei de dinainte. Pe scurt, n-a trebuit să fac mari eforturi ca să o cuceresc și acum suntem ca doi îndrăgostiți care se iubesc ca-n prima zi”, a povestit Restivan citat de Libertatea.

Vezi în Galeria FOTO mai multe imagini cu Adriana Bahmuțeanu și George Restivan

Sursă foto: Facebook