Războiul amoros dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană. De câte ori au divorțat și de ce copiii au rămas la milionar

Adriana Bahmuțeanu a avut o relație furtunoasă cu Silviu Prigoană. Cei doi au trecut prin cinci divorțuri și mai multe împăcări înainte să se lase marele final, în 2015. Iubirea dintre ei a apărut pe neașteptate și s-a dus la fel. Au împreună doi băieți și, în timpul mariajului, Adriana și Silviu au traversat și un moment greu, au pierdut un copil care se născuse prematur.

Cei doi s-au căsătorit prima oară în 2003, dar au divorțat chiar în luna de miere. În ianuarie 2004, Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană s-au recăsătorit, dar după patru luni au divorțat din nou. Apoi situația a continuat să se repete.

Cum a ajuns Adriana Bahmuțeanu în viața lui Silviu Prigoană

Prima lor întâlnire rămâne însă memorabilă. Adriana Bahmuțeanu a mers să se angajeze la televiziunea unde patron era Silviu Prigoană. A primit postul, dar și accesul în viața omului de afaceri.

„Eu aveam o viața foarte lejeră și mi s-a făcut o ofertă. M-a sunat un fost coleg din presă și mi-a spus că se deschide o televiziune de știri și că să vin să mă angajeze. Și m-am dus și m-a luat imediat Prigoană, cum m-am îmbrăcat așa, de ce, și el mi-a zis că n-am ce să caut acolo așa îmbrăcată. Eu am zis atunci că plec, că cine e ăsta care se comportă așa. Prietenul meu încerca să aplaneze, că așa e patronul.

Apoi am dat o probă cu asociatul lui Prigoană de la firma de salubrizare, un domn Eugen, cu care sunt și acum în bune relații. În condițiile în care el mă jignise înainte, eram cam nervoasă și l-am luat pe domnul Eugen la ștangă, cu gunoaiele din București, cu gunoierii care fac șpagă. Ei au zis apoi că sunt exact ce le trebuie lor”, spunea vedeta, conform revistei Avantaje.

El a vrut-o, ea s-a lăsat greu cucerită

Silviu Prigoană a remarcat-o și a făcut tot posibilul să o cucerească. Adriana Bahmuțeanu spune că a opus rezistență la început, apoi a cedat.

„M-au angajat, am început să fac emisiuni, era totul bine și frumos, numai că, după o perioadă, lui Prigoană au început să i se aprindă beculețele după mine. În momentul în care i s-a pus pata pe mine, producătoarea mea, cu care sunt și acum în relații bune, i-am botezat copiii, mă suna că venea el și fugeam la toaletă. Stăteam în toaletă până începea emisiunea. El tot mă invita la cafele. După vreo cinci sau șase luni nu mai puteam, ne tot amenința că ne dă afară.

După cinci, șase luni de alergătură, fusese ziua mea de naștere și nu mi-am sărbătorit-o cu colegii. El a tot insistat să mergem la un restaurant, la Mircea Dinescu. Și m-am dus și n-am mai scăpat de el. Așa ne-am combinat”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu, despre începutul relației cu Silviu Prigoană.

Adriana Bahmuțeanu: „Fostul meu soț îmi intenta divorț și tot el venea să ne împăcăm”

Despre povestea lor s-au spus multe, poate și pentru că a avut de toate: iubire înfocată, picanterii, dar și multă suferință. Adriana Bahmuțeanu spune acum că toate cele cinci divorțuri l-au avut la cârmă pe Silviu Prigoană.

„Nu am divorțat eu. Este o percepție greșită. Fostul meu soț îmi intenta divorț și tot el venea să ne împăcăm. Nu a fost nicio regie. A fost o relație de timp elastic. O relație toxică, e adevărat. Eu nu am intentat divorț. Eu doar ultimul divorț l-am intentat, care s-a desfăcut din vina lui. Am fost femeia tolerantă care se trezea dimineața. Mă suna soțul meu și îmi zicea, vine poștașul cu citația de divorț. Trebuia să plec, că na, eram în divorț. Plecam la mine acasă. După câteva luni, mă căuta să ne împăcăm. Și nu puteam să-i rezist. Făcea ce făcea și ne împăcam”, a povestit Adriana Bahmuțeanu, în podcastul moderat de Viorel Grigoriu.

Adriana Bahmuțeanu, despre relația cu Silviu Prigoană: „Nu aveam un umăr pe care să plâng”

Vedeta susține că nu are resentimente în privința fostului soț. Ba mai mult, consideră că acest război amoros a făcut-o omul care este astăzi.

„Îi mulțumesc. Nu îi reproșez nimic. Dacă nu era el să mă bage în caruselul ăsta emoțional, nu eram cea de azi. Au fost multe certuri pe lângă cele cinci procese de divorț. Mi-au trebuit ani ca să îmi învăț lecția. Nu puteam să-i spun nu. Nu sunt o femeie nebună, sunt una care și-a găsit greu motivația.

Atât mi-a trebuit mie ca să îmi învăț lecția. Aveam în mine un sâmbure care zicea că pot să îmi salvez căsnicia. Nu se schimbă nimic. Oamenii nu se schimbă. El m-a dominat mereu prin felul lui de a fi. Nu mă simțeam bine la mine acasă. Nu puteam să mă consult cu el. Nu aveam un umăr pe care să plâng. Nu vreau să mai vorbesc despre acest subiect. Nu dezgrop morții. Am avut câteva sute de cereri, plângeri, procese”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu, în cadrul podcastului, conform Wowbiz.ro.

Copiii au fost luați de Silviu Prigoană

După ultimul divorț, copiii au rămas în prima fază la Adriana Bahmuțeanu, apoi au trecut la Silviu Prigoană. Omul de afaceri a recunoscut că Eduard și Maximus au acum un program strict.

„N-ar face nimic în afară de computer, tabletă, nimic. Orice ar fi, la 5.30 sunt în picioare, indiferent că sunt bolnavi. La 21.00 se pun să doarmă, fac chineză, fac informatică, unde pun bazele, după care au înot o oră. Școala la privată, la British”, spunea Silviu Prigoană la Antena Stars.

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană, pe drumuri separate

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au pornit pe drumuri separate cu alți parteneri. Primul care și-a refăcut viața a fost Silviu Prigoană, care s-a căsătorit cu Mihaela. Ba mai mult, omul de afaceri are de câțiva ani și un alt look. Silviu Prigoană și-a schimbat radical stilul de viață și a reușit să scape de câteva kilograme bune.

De cealaltă parte, Adriana Bahmuțeanu se pregătește de nuntă cu George Restivan.

Cei doi nu își mai vorbesc acum decât prin intermediul avocaților, semn că unde a fost o iubire mare, cuvintele sunt de prisos.

