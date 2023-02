Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri despre primul soț: „A scos un pistol și mi l-a pus la cap” / VIDEO

Adriana Bahmuțeanu a vorbit deschis despre prima ei căsnicie, din care a decis să plece din cauza soțului violent. Jurnalista a dezvăluit că, la un moment dat, bărbatul i-a pus un pistol la cap.

Invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, fosta prezentatoare de televiziune a recunoscut că a trecut prin clipe foarte dificile în viața ei.

Adriana Bahmuțeanu, despre primul soț: „A scos un pistol”

Adriana Bahmuțeanu nu are nevoie de foarte multe prezentări. S-a aflat la cârma unei emisiuni de succes, a fost căsătorită de cinci ori cu Silviu Prigoană, iar acum este logodită cu George Restivan.

Jurnalista a făcut dezvăluiri uluitoare despre viața sa, despre care până acum nu a vorbit public. Emoționată până la lacrimi, Adriana a mărturisit că primul ei soț, omul de afaceri Cosmin Bahmuțan, era un bărbat violent și, atunci când ea a decis să îl părăsească el a scos un pistol pe care i l-a pus la cap, spunându-i: „Ori te întorci la mine, ori te împușc”.

„A scos un pistol și mi l-a pus la cap! Am avut tăria de caracter să-i zic: Bine, împușcă-mă! Eu la tine nu mă mai întorc!”, a povestit Adriana Bahmuțeanu.

„A fost apogeul unei relații absolut toxice, pe care îmi doream de multă vreme să o închid și nu aveam puterea să mă rup de ea! Până la urmă am pus punct, am plecat, s-a întâmplat ce s-a întâmplat! Uite că n-am murit, sunt aici în viață, pentru că era evident că el nu m-ar fi împușcat în momentele alea! Și deja începusem să învăț, să citesc și știam că cei care își agresează partenerele, soțiile, iubitele sunt de fapt niște oameni în interiorul lor slabi, ba mai mult niște psihopați! Asta s-a întâmplat!”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.

Cum a ajuns să se numească Bahmuțeanu

Jurnalista a înaintat actele de divorț, însă a vrut să păstreze numele de familie. Doar că bărbatul nu a fost de acord, iar ea a fost nevoită să apeleze la un derivat al numelui Bahmuțan.

„Sunt foarte fericită că am reușit să mă rup din acea relație toxică și da, mi-am schimbat numele administrativ pentru că eram cunoscută deja în presă ca Adriana Bahmuțan și n-aveam cum să semnez altfel, în vremea aia lucrăm la Evenimentul Zilei și era o tragedie când am divorțat pentru că nu puteam semna cu numele meu, el nedându-mi voie. Și până la urmă am rezolvat și această problemă”, a mărturisit jurnalista.

Adriana Bahmuțeanu, despre căsătoria cu Cosmin Bahmuțan: „Ne-am căsătorit dintr-o fiță”

Adriana a dezvăluit că s-a măritat cu Cosmin Bahmuțan pe când era foarte tânără. Iar acest pas nu l-a făcut pentru că își dorea cu adevărat, ci doar pentru a le arăta celor din jur că are o relație serioasă.

„Am rămas în relații bune cu sora lui, cu fosta mea cumnată, chiar ne-am văzut acum câteva luni, când a venit în România. Ea locuiește în SUA și am ieșit la masă. Și îmi pare rău că s-a întâmplat asta și că el nu s-a schimbat absolut deloc nici acum. Și nu a învățat nimic de la viață. Și a rămas același terorist al partenerelor lui din viață de după mine. Îmi pare rău că am nimerit eu așa. Îmi pare rău că n-am salvat timp, eram foarte tânăra, aveam 18-20 de ani”, a povestit Adriana Bahmuțeanu.

„Ne-am căsătorit dintr-o fiță nu neapărat că ne doream. Ca să arătăm că avem o relație de ochii lumii. Îmi pare rău că n-am terminat mai repede și le sfătuiesc pe toate fetele care au de a face cu agresori, la prima palmă să plece. Pentru că după prima palmă vine și a doua, vine și a treia și vine apocalipsa, ca la mine, pistolul în cap. Ce faci dacă nemernicul apasă pe trăgaci?”, a spus Adriana în emisiunea lui Denise Rifai.

