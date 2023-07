Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea au aniversat 4 ani de căsnicie. „Nu e vorba despre cum să trăiești în perfecțiune” / Video

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea formează un cuplu din 2016, iar azi aniversează 4 ani de căsnicie. Cu ocazia aniversării nunții de pânză, Adelina Pestrițu i-a făcut o declarație de dragoste emoționantă soțului ei.

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea s-au căsătorit civil pe 3 iulie 2019, iar religios pe data de 20 a aceleiași luni. Perechea s-a logodit la începutul anului 2018, pe litoral. În vara aceluiași an s-a născut fiica lor, Zenaida Maria, care va împlini 5 ani luna viitoare.

Ce spune Adelina Pestrițu despre mariajul cu Virgil Șteblea, la 4 ani de la cununia lor civilă. „E despre familie!”

„Aproape 7 ani de relație, dar astăzi 4 de când am spus DA în fața lui Dumnezeu. Nu am primit un manual de instrucțiuni pentru asta, dar am învățat în toți acești ani că iubirea e ghidul care îți arată întotdeauna drumul cel bun. Nu e vorba despre cum să trăiești în perfecțiune. Nimeni nu va reuși asta vreodată. E despre lucruri simple, care devin neprețuite. Emoții care te fac să te simți apreciat și suficient. E despre bucuria de a te trezi zi de zi lângă cei dragi știind că, atunci când ai mai mare nevoie, ei sunt acolo și te iubesc necondiționat. E despre familie! Atât!”, a scris Adelina Pestrițu pe Instagram, în dreptul unui videoclip din ziua cununiei civile.

„Virgil, știi tu ce simt pentru tine, n-ai nevoie de declarații siropoase pe net”, a încheiat cu umor.

Cu ceva timp în urmă, Adelina ne povestea ce apreciază la Virgil, dar și de la ce pornesc micile certuri dintre ei. „Pentru mine e o surpriză că în fiecare lună pe data de 30, ziua în care am decis să formăm un cuplu, îmi aduce flori și șampanie, ca să sărbătorim fiecare lună de când suntem împreună. Acest gest face mai mult decât orice surpriză mare”, povestea Adelina Pestrițu în 2021, în exclusivitate pentru Unica.

„Când vine vorba de ordinea casei, ne cam luăm în coarne, dar certurile noastre sunt precum un foc de paie. Acum se aprind, acum se sting și mergem mai departe. Relația noastră nu este perfectă, este așa cum trebuie să fie, cu de toate”, ne mai spunea Adelina Pestrițu atunci.

Cum a cerut-o Virgil Șteblea pe Adelina Pestrițu în căsătorie

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea au devenit un cuplu în 2016 și s-au logodit în 2018, după aproximativ doi ani de relație. Cererea a avut loc la mare.

„Într-o zi mai spre seară, stăteam noi așa și îl aud: «Auzi, ia, ia ceva pe tine și hai să ne plimbăm. Vreau să mergem până la mare». Am zis să ne plimbăm pe plajă. L-am văzut că se pune în genunchi, a scos inelul și îl văd că se împleticește repede: «Vrei să fii soția mea?». Mai aveam puțin și îl întrebam ce a zis. Vizibil emoționată, am avut o criză de râs de fericire. L-am ajutat să îmi pună inelul și i-am dat răspunsul mult așteptat: «DA»”, povestea Adelina Pestrițu în mediul online, în februarie 2018.

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea își doresc al doilea copil

Cuplul nu se grăbește, însă spune că își dorește să-i ofere Zenaidei un partener sau o parteneră de joacă. „Noi ne dorim, dar se lasă așteptat. Credem că vrea să ne surprindă într-o zi, când ne așteptăm mai puțin. Momentan, nu avem nicio veste nouă pentru voi. Când apar cele două liniuțe, veți ști cu siguranță, pentru că este o veste atât de îmbucurătoare, pe care nu o s-o ținem secret”, declara Adelina Pestrițu în octombrie 2020, pentru OK! Magazine.

„Zeny a crescut foarte repede, iar noi ne gândim la cel de-al doilea bebe. Nu vrem să o lăsăm să crească singură. Relația cu părinții este una specială, da. Dar eu știu cum este să ai frate, Virgil știe cum e să ai soră, așa că nu ne-am propus să o lăsăm singură”, mai spunea Adelina Pestrițu atunci, în emisiunea „La Măruță”.

