EXCLUSIV. Adelina Pestrițu a spus de ce se ceartă cu soțul ei: „Relația noastră nu este perfectă”

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea sunt unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz, însă și ei au momente tensionate în relație, ca orice pereche.

Adelina Pestrițu a povestit despre relația ei cu Virgil Șteblea într-un interviu exclusiv, oferit pentru revista Unica de septembrie, pe a cărei copertă și apare. Ea a dezvăluit cum arată viața ei dincolo de pozele și videoclipurile pline de glamour din social media.

„Dacă timpul mi-ar permite, aș mai face un cont de Instagram cu ceea ce se află în spatele acestui cont glamour”, a recunoscut frumoasa vedetă. „Dar nu știu dacă cineva ar crede. Poate că ar fi greu să exprim toate stările și toate episoadele apăsătoare prin care am trecut de-a lungul timpului. Sau momentele în care am fost judecată pe nedrept și am ales să tac, ca să nu-i supăr pe alții. E un schimb de energii în care nu întotdeauna primești ceea ce oferi”.

Dincolo de asta, Adelina Pestrițu a povestit cum arată relația ei cu Virgil Șteblea, cu care are și o fetiță minunată. „După patru ani de relație, ne cunoaștem deja limitele”, a povestit ea. „Știm când să accelerăm și când să frânăm în relație. Ne completăm unul pe altul și ne încurajăm la nevoie. Aș putea spune că suntem o echipă cu bune și cu rele”.

Dar care sunt motivele din spatele certurilor de cuplu? Răspunsul ni l-a oferit chiar Adelina: „Când vine vorba de ordinea casei, ne cam luăm în coarne, dar certurile noastre sunt precum un foc de paie. Acum se aprind, acum se sting și mergem mai departe. Relația noastră nu este perfectă, este așa cum trebuie să fie, cu de toate”.

Deși sunt împreună de patru ani, Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea continuă să mențină romantismul viu în relație. „Pentru mine e o surpriză că, de patru ani, în fiecare lună pe data de 30, ziua în care am decis să formăm un cuplu, îmi aduce flori și șampanie, ca să sărbătorim fiecare lună de când suntem împreună”, a zis ea. „Acest gest face mai mult decât orice surpriză mare”.

