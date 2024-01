Adela Popescu a împlinit 37 de ani! Lucruri pe care nu le știai despre actriță

Adela Popescu a împlinit 37 de ani pe 8 octombrie. Până la această vârstă, Adela s-a remarcat ca actriță, cântăreață și prezentatoare TV. În cariera ei de peste două decenii, a acumulat o mulțime de experiențe, unele mai interesante decât altele, despre care vă reamintim cu ocazia aniversării sale.

Prima pasiunea a Adelei Popescu a fost muzica. Născută în Șușani, județul Vâlcea, Adela obișnuia să cânte la nunțile din comună, în pauzele formațiilor. A urmat gimnaziul în Șușani, apoi s-a mutat la o mătușă, la București, unde a absolvit Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” din București.

Rolul din „Numai Iubirea” care a consacrat-o, creat special pentru Adela Popescu. „Regizorul m-a plăcut foarte mult”

A debutat în TV la doar 16 ani, în serialul „În Familiei”. Doi ani mai târziu obținea un rol principal în prima telenovelă românească, „Numai Iubirea”. La acea vreme, Adela a mers la casting pentru rolul jucat de Oana Zăvoranu, Andreea Damaschin, antagonista. Așa a apărut un nou personaj, sora Andreei, Alina, rol creat special pentru Adela.

„Știu că am dat proba cu Iurie Darie, iar textul meu era cel al Oanei Zăvoranu. Desigur, fața nu mă ajuta, adică nu aveam cum să fiu mai bună decât Oana Zăvoranu, dar pentru că regizorul m-a plăcut foarte mult și și-a dat seama că am potențial, împreună cu Ruxandra Ion a inventat un personaj, sora Oanei Zăvoranu. Așa a început totul. Mai întâi cu o secvență la două săptămâni, apoi cu o secvență pe zi, apoi cu 5 secvențe pe zi, iar apoi aproape în toate secvențele apăream pentru că a crescut foarte mult personajul”, a declarat Adela Popescu în 2014, pentru ADPM.

A făcut parte dintr-o trupă, alături de Elena Gheorghe

Înaintea debutului actoricesc, Adela Popescu a făcut parte dintr-o trupă, Viva, alături de cântăreața Elena Gheorghe.

„Ne-am cunoscut în cadrul Festivalului de la Mamaia, concuram separat, de-abia apoi ne-am făcut o trupă, care se numea Viva. (…) În 2002, eu și Adela aveam în plan să lansăm un album de muzică pop-dance compus de Bobiță (Voltaj). Numai că Dumnezeu avea planuri mai mari cu amândouă. (…) Desigur, ținem legătura și acum, iar când ne întâlnim, râdem cu poftă de toate cele.

După un an în care n-am reușit să lansăm decât o piesă, pentru că Voltaj era pe super val și erau în turnee tot timpul, și după ce m-au auzit cântând la Balul Bobocilor, m-au contactat cei de la trupa Mandinga pentru a cânta cu ei. Atunci am luat decizia să fac acest pas, mai ales că era unul dintre puținele proiecte în care se cânta cu instrumente, totul live”, a povestit Elena Gheorghe, pentru VIVA!.

A cântat cu tenorul italian Alessandro Safina

După succesul înregistrat cu telenovela „Numai Iubirea”, Adela a continuat cu producțiile „Lacrimi de iubire”; „Iubire ca-n filme”; „Războiul sexelor“; „Îngerașii”; „Aniela”; „Iubire și Onoare”; „Pariu cu viața” și „O nouă viață”. În 2005, Adela a lansat primul și singurul ei album, „Lacrimi de iubire”, cu muzică pop slow cu influențe dance și latino.

Câțiva ani mai târziu, în 2008, Adela Popescu a cântat alături de tenorul italian Alessandro Safina, pe scena de la Sala Palatului, piesa „Luna (Only You)”.

A absolvit UNATC cu nota 10, deși în copilărie își dorea să devină vânzătoare la benzinărie

Mama Adelei povestea în trecut că, în copilărie, artista își dorea să devină vânzătoare la benzinărie. „De când a început să meargă, pe la 8-9 ani, la festivaluri de muzică ușoară și a început să cânte la clubul copiilor, apoi a apărut și la televizor, și-a schimbat opțiunea și a spus că vrea să ajungă cântăreață”, a declarat Doina Popescu.

La sfârșitul anului 2011, Adela Popescu s-a alăturat trupei DJ Project, în locul Giuliei Anghelescu. Alături de trupă, Adela a lansat mai multe piese care au milioane de vizualizări pe YouTube. Tot în 2011, Adela a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, cu nota 10.

Adela Popescu a adormit într-un frigider de la morgă

Pentru una dintre producțiile în care a fost distribuită, Adela a filmat într-o morgă, unde, din pricina oboselii, a adormit în frigider. „Am dormit într-o morgă. La o filmare. M-au băgat în frigider, acolo unde filmam. Până au aranjat camerele, eu am adormit. Și erau și colocatari în morgă”, declara Adela în trecut.

Adela Popescu a jucat preponderent în telenovele și seriale TV. În rest, a fost protagonista producțiilor „Weekend cu mama” și „Lacrimi de iubire – filmul”, și a avut o apariție scurtă în comedia „Selfie 69”. După o pauză de mai mulți ani în care s-a dedicat televiziunii și mediului online, Adela revine pe marele ecran în filmul „Retreat Vama Veche”, care se va lansa la începutul anului viitor. Vara aceasta, Adela a anunțat că nu va mai prezenta emisiunea „Vorbește Lumea”, pe care a găzduit-o începând din 2016.

În ce a investit Adela Popescu câștigurile din actorie, muzică și online

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează un cuplu din anul 2010, iar în august 2023 au aniversat 8 ani de căsnicie. Împreună au trei copii, trei băieți, Alexandru, Andrei și Adrian. Din anul 2016, Adela și Radu au o firmă, Takamaka, ce are ca principal obiect activități ale agențiilor de publicitate. Conform Fanatik, anul 2021 a fost unul de bun augur pentru cuplu, care a obținut un profit de aproape 190.000 de euro, cu 44% mai mult decât în anul 2020.

Adela Popescu nu are nicio operație estetică. „Radu a zis că se operează și mi-am operat eu nasul, pentru că aveam o deviație de sept. E amuzant că el a zis asta și cea care a trecut la fapte am fost eu”, povestea Adela în trecut. „Am spus la un moment dat că vreau să îmi fac o operație estetică la nas, pentru că este prea mare, dar am zis în glumă. Nu am de gând să îmi fac nicio intervenție chirurgicală de acest gen”, a declarat prezentatorul „Insula Iubirii”.

