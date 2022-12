Actrița australiană Toni Collette (50 de ani) s-a despărțit de soțul ei, muzicianul Dave Galafassi (44 de ani), după o căsnicie de 20 de ani. Cei doi au împreună doi copii, de 11 și 14 ani.

Vedeta de la Hollywood a anunțat decizia divorțului, după ce Dave a fost surprins sărutându-se cu Shannon Egan pe o plajă din Sydney.

Toni Collette a anunțat divorțul de Dave Galafassi: „Suntem uniți în decizia noastră!”

Daily Mail a contactat-o pe actriță în legătură cu fotografiile apărute miercuri după-amiază cu soțul ei sărutând o altă femeie, iar câteva ore mai târziu, ea a anunțat despărțirea într-o declarație comună publicată pe contul ei de Instagram, recent reactivat.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Cu grație și recunoștință anunțăm că divorțăm. Suntem uniți în decizia noastră și ne despărțim continuând să avem respect și grijă unul față de celălalt. Copiii noștri rămân cel mai important lucru pentru noi și vom continua să prosperăm ca familie, deși vom fi într-o formă diferită. Suntem recunoscători pentru susținerea și dragostea pe care ni le acordați pe măsură ce evoluăm și trecem prin această tranziție în mod pașnic. Multe mulțumiri – a fost mesajul actriței, transmis și în numele soțului infidel.

În imaginile exclusive apărute miercuri în presa internațională, Galafassi a fost surprins îmbrățișând și sărutând-o pe doamna Egan, în vârstă de 41 de ani, în apă și pe plajă, în fața altor turiști.

Cei doi au ajuns la plajă în jurul orei 7.30, a petrecut 15 minute în apă, apoi și-au cumpărat o cafea. Un martor a spus că Galafassi și Egan erau „unul peste altul”.

Între Toni și Dave a fost dragoste la prima vedere

Cu câteva ore înainte de anunțul ei de divorț, Collette a postat o notă criptică pe Instagram în care spunea: „Indiferent de circumstanțele tale actuale, dacă poți să-ți imaginezi ceva mai bun pentru tine, poți avea acel lucru”.

Toni și Dave s-au cunoscut în 2002 la lansarea albumului de debut al trupei lui Galafassi, Gelbison, Metal Detector, în Sydney și a doua lor întâlnire a avut loc doar câteva zile mai târziu, la o petrecere acasă.

A fost prima persoană pe care am văzut-o când am intrat pe ușă. M-a sărutat pe obraz și m-am topit. Plănuiam să stau la petrecere zece minute… Am rămas timp de 12 ore. A seară bună – a spus Collette pentru The Sydney Morning Herald în septembrie 2018.

Galafassi și Collette s-au căsătorit la câteva luni după ce s-au cunoscut

Toni Colette este una dintre cele mai apreciate actrițe din Australia, jucând în The Sixth Sense, Little Miss Sunshine, The Hours, Knives Out și în serialul de televiziune United States of Tara.

A fost nominalizată la Oscar pentru rolul din “Al șaselea simț” și a câștigat un premiu Emmy și un Glob de Aur pentru inerpretarea persoajului din United States of Tara.

Galafassi și Collette s-au căsătorit într-o ceremonie budistă, pe proprietatea actriței din Berry, la mai puțin de un an după ce s-au cunoscut, în ianuarie 2003.

Evenimentul a fost urmat de un weekend de petrecere care a inclus călugări dansatori, artificii și un banchet vegetarian pentru 100 de invitați.

Foto – Pofimedia