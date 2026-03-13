Actrița Jane Lapotaire, o figură marcantă a teatrului și filmului britanic, a murit la 81 de ani

Jane Lapotaire, una dintre cele mai respectate actrițe britanice ale generației sale și interpretă memorabilă a Prințesei Alice de Battenberg în serialul „The Crown”, a murit la vârsta de 81 de ani. Vestea dispariției sale a fost confirmată de Royal Shakespeare Company, instituția cu care artista a avut o colaborare de peste patru decenii.

O carieră de peste 60 de ani pe scenă și pe ecran

Royal Shakespeare Company a transmis un mesaj emoționant în memoria actriței. „Suntem întristați să aflăm de moartea artistei asociate onorifice a RSC, Jane Lapotaire”, au anunțat reprezentanții companiei.

Instituția a rememorat momentele definitorii ale carierei sale: „O actriță cu adevărat strălucită, Jane s-a alăturat RSC în 1974 pentru a o interpreta pe Viola în Twelfth Night. Câțiva ani mai târziu, a preluat rolul principal în Piaf, câștigând premiile Olivier și Tony pentru Cea mai bună actriță.”

Lapotaire a continuat să joace roluri majore în producțiile companiei, inclusiv pe Gertrude în Hamlet alături de Kenneth Branagh, iar ultimele ei apariții pe scena RSC au fost în Richard II (2013) și Henry V (2015).

Citeşte şi: Enrica Bonaccorti, una dintre cele mai iubite personalități ale televiziunii italiene, a murit la 76 de ani

Citeşte şi: Cântărețul columbian Zalek a murit la 30 de ani în urma unui accident de motocicletă

Citeşte şi: Rapperul Dot Rotten, pe numele real Joseph Ellis, a murit la 37 de ani

Citeşte şi: Actrița Chelsea Handler s-a fotografiat complet dezbrăcată în zăpadă, cu ocazia împlinirii a 51 de ani. „Puțină frumusețe naturală!” Imaginea care s-a viralizat

Omagii din partea colegilor de breaslă

Mesajele de condoleanțe au început să curgă imediat după anunț. Actrița Carol Drinkwater, cunoscută din All Creatures Great and Small, a scris pe X: „Oh, nu! Sunt atât de tristă să citesc asta. Am cunoscut-o pe Jane pe vremea când eram actriță în anii douăzeci la National. O admiram pentru calitatea muncii ei și pentru firea ei puternică. Rest in Peace, Jane.”

Un alt admirator a rememorat o interpretare memorabilă: „Îmi amintesc cât de captivat am fost de rolul ei ca Lady Macbeth într-un film BBC Shakespeare din anii ’80. Nu am uitat niciodată. Cred că atunci m-am îndrăgostit de teatru.”

Un spectator care a văzut-o în Sfânta Ioana în 1985 a scris: „A fost una dintre primele mele vizite la teatru, dar mi-a rămas în minte. Probabil a fost decisivă pentru dragostea mea pe viață pentru arte. RIP.”

De la Marie Curie la Edith Piaf: roluri care au făcut istorie

Născută în Ipswich, Suffolk, pe 26 decembrie 1944, Jane Lapotaire și-a început cariera în 1965 la Bristol Old Vic. A fost membru fondator al Young Vic Theatre și a obținut recunoaștere internațională în 1977, când a interpretat-o pe Marie Curie într-o miniserie BBC.

Consacrarea definitivă a venit cu rolul Edith Piaf în piesa Piaf de Pam Gems, pentru care a câștigat Premiul Olivier în 1979 și Premiul Tony în 1981, după transferul producției pe Broadway.

Pe lângă teatru, Lapotaire a avut o carieră solidă în televiziune. A interpretat-o pe Cleopatra în producția BBC Antony and Cleopatra (1981), pe Prințesa Kuragin în episodul special de Crăciun din 2014 al serialului Downton Abbey, iar publicul internațional a redescoperit-o în The Crown, unde a jucat-o pe Prințesa Alice de Battenberg.

Probleme de sănătate și ultimele apariții publice

În 2000, actrița a suferit o hemoragie cerebrală în timp ce se afla la Paris pentru a preda Shakespeare. A trecut prin două operații majore și o lună de terapie intensivă, experiență pe care a descris-o în memoriile Time Out of Mind, publicate în 2003.

În 2025, Jane Lapotaire a fost numită Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (CBE), iar ultima ei apariție publică a avut loc în februarie 2026, când a primit distincția la Castelul Windsor.

Cu o carieră de peste 60 de ani, premii prestigioase și roluri care au marcat generații, Jane Lapotaire rămâne una dintre cele mai importante figuri ale teatrului britanic. Omagiile venite din partea colegilor și a publicului confirmă impactul profund pe care l-a avut asupra lumii artistice.

Foto – Profimedia

Urmărește-ne pe Google News