Actrița Gal Gadot (35 de ani) este însărcinată cu al treilea copil. „Femeia Fantastică” a făcut anunțul luni, 1 martie 2021. „Am pornit din nou la drum”, a scris pe Twitter în dreptul unui selfie cu ea, cu soțul ei Jaron Varsano și cu fiicele lor Alma (9 ani) și Maya (3 ani).

Actrița Gal Gadot este însărcinată cu al treilea copil

În luna septembrie a anului trecut, cuplul a aniversat 12 ani de mariaj. „Aniversare fericită, Jaron”, a scris Gal în mediul online. „Ești alesul meu. Unicul meu ales. Totul pentru mine.. 12 ani de mariaj se simt ca o plimbare prin parc alături de tine. La cât mai mulți ani. Sunt pentru totdeauna a ta”, a încheiat.

În 2019, actrița a reflectat asupra rolului de mamă într-un tribut pentru aniversarea de 8 ani a fiicei sale Alma. „Îți mulțumesc că m-ai învățat atât de multe despre viață fără să realizezi măcar. Mulțumesc că mi-ai oferit cel mai prețios titlu pe care mi-aș fi dorit să-l am”, a scris actrița pe Instagram.

„Promit să fac orice pentru tine, să te iubesc și să te protejez pentru totdeauna. Te rog doar să nu crești atât de repede.. Nu te grăbi. Nu pot să cred că ai deja 8 ani. Te iubesc până la Lună, până la toate galaxiile și de dublul numărului de bobițe de nisip din Univers.”

Biografie

Gal Gadot este un model și o actriță/producătoare de film de origine israeliană. La vârsta de 18 ani, Gal a fost încoronată Miss Israel 2004. A servit 2 ani în Forțele de Apărare Israeliene ca instructoare de fitness/luptă ulterior începând studii de drept.

Renunță în schimb la cursuri pentru a-și continua cariera în film și modelling. Primul rol internațional îl obține în pelicula Fast & Furious (2009). Devine cunoscută în plan mondial odată cu rolul Femeii Fantastice din universul benzilor desenate DC.

Apare în filmele Batman vs Superman: Dawn of Justice (2016), urmat de filmele Wonder Woman (2017), Justice League (2017) și Wonder Woman 1984 (2020). În 2018, Gal este introdusă pe lista anuală a celor mai influente 100 de personalități ale lumii, realizată de revista Time.

