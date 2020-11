Sâmbătă, 31 octombrie, Cristina Ștefan (29 de ani), soția actorului Denis Ștefan (44 de ani), a dezvăluit în mediul online că actorul a fost infectat cu noul coronavirus.

Actorul Denis Ștefan, infectat cu noul coronavirus. Cum se simte acum actorul?

„Bună tuturor! Voiam să aflați de la noi, Denis a fost testat pozitiv COVID 19. La primele simptome pe care le-a avut, febră, frisoane și dureri musculare, am mers amândoi să ne testăm.

Testul meu a ieșit negativ, iar al lui pozitiv. Ne-am izolat la domiciliu și urmăm sfaturile medicului de familie. Ne simțim bine și încercăm să rămânem optimiști!

VEZI GALERIA FOTO ( 11 )

Sănătate tuturor! Purtați masca și aveți grijă de voi! 🙏🏻✌🏻❤️”, a scris bebelușa Cristina, pe contul personal de Instagram.

„Suntem bine, stați liniștiți. Astăzi este a patra zi și alte simptome nu au apărut nici la mine, nici la Denis. Din contră, Denis este bine.

Nu a mai făcut febră, nu a mai transpirat, aseară a reușit să se odihnească, să nu se trezească absolut deloc peste noapte.

Ne facem de lucru prin casă, pregătim masa. (…) Mulțumim pentru toate toate mesajele”, a mai spus Cristina duminică, 1 noiembrie.

Fotografii cu recente cu perechea în GALERIA FOTO de mai sus!

Cum a aflat actorul că are coronavirus?

„Am avut primele simptome joi, joi seara am început să am febră. Apoi părea să-mi treacă, am luat un paracetamol și părea să-mi treacă, dar noaptea am avut frisoane, am avut febră mai mare.

A doua zi mi-am făcut testul de covid. Mi-am făcut chiar două teste ca să fiu sigur. Evident, după ce am aflat că testul este pozitiv, ne-am izolat. Iau paracetamol și azitromicină.

Asta mi-a prescris mie doctorul în funcție de ce simptome am avut. Pentru fiecare [dintre noi] poate fi dat un tratament diferit deci nu luați această poveste ca un sfat de medicație.

După ce am început tratamentul nu am mai făcut febră. Mă simt, să spun, relativ bine. Sigur că este o situație destul de ciudată așa, pentru că stau în casă. Niciodată nu mi-a plăcut să stau în casă”, a dezvăluit actorul.

Cristina și actorul Denis Ștefan formează un cuplu din anul 2012. La scurt timp, perechea și-a oficializat relația într-o ceremonie intimă, câteva luni mai târziu, în noiembrie 2013, devenind părinții unei fiice, Delia, acum în vârstă de 6 ani.

Foto: Instagram

Citește și:

Simona Halep are COVID-19. Cum se simte campioana noastră?

Olimpia Melinte, noi detalii despre a doua sarcină: „Ar trebui să nasc în aprilie”

EXCLUSIV! Delia intră în pielea Văcuței Dramatice în filmul de desene animate „Aventurile Fraților Urși: Filmul”

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro