8 vedete care au recunoscut că au avut probleme cu alcoolul

Viața de vedetă nu este una ușoară. Să te afli mereu în centrul atenției, în timp ce te confrunți cu problemele din viața de zi cu zi nu poate să fie decât dificilă pentru celebrități. Astfel că unii, de multe ori, ajung să se scufunde în aburii alcoolului.

Mai multe vedete autohtone, dar și din străinătate, au recunoscut că au căzut pradă patimii alcoolului. Însă, în timp, au reușit să treacă peste această dependență.

Vedete din România care au recunoscut că au avut probleme cu alcoolul

Alcoolul poate fi o amantă înșelătoare. Te atrage și fără să îți dai seama, pici în brațele ei, fără să mai vezi nicio urmă de scăpare. Pentru a o putea părăsi este nevoie de multă voință, dar și de ajutor din partea celor dragi.

Celebritățile care s-au confruntat cu problemele create de consumul de alcool și au reușit să depășească dependența au recunoscut că lupta nu a fost una ușoară.

Ioana Ignat

Ioana Ignat are 25 de ani, dar a trecut deja prin momente dificile în viață. Artista a recunoscut că a căzut pradă alcoolului încă din adolescență din cauza programului încărcat, stresului și atenției la care era expusă.

„După Vocea României m-am îndepărtat foarte tare de Dumnezeu, o luasem razna în momentul în care aveam cel mai mare succes. Eu am avut probleme cu alcoolul. Nu am făcut prostii, dar era o formă de refugiu. Nu mai luam nimic în serios, nu mă mai încânta nici succesul. Eu dacă am intrat într-o orchestră la 15 ani și cântam la evenimente, eram cea mai mică, restul aveau peste 30-40 de ani. Se bea mult acolo. După aceea, am luat-o și eu așa, ușor-ușor cu alcoolul. Abia ce mi-am revenit. Doi-trei ani am avut probleme mari”, a recunoscut Ioana Ignat, citată de Pro TV.

Cântăreața a reușit, cu greu, să scape din ghearele alcoolului și spune că nu intenționează să se mai întoarcă vreodată.

Nadine

Nadine (45 ani) a mărturisit și ea că a trecut printr-o perioadă mai dificilă și a căzut în patima alcoolului. Vedeta de televiziune a recunoscut că a făcut și terapie pentru a putea scăpa de această boală.

„Alcoolul m-a pus în situații penibile, mi-a distrus prietenii, m-a pus în situații de viață și de moarte, și mi-a furat și multe situații de viață pe care nu mi le mai amintesc. Dacă poți să bei doar un pahar, ocazional, ești unul dintre puținii fericiți. Cei mai mulți însă nu își concep viața fără alcool. Eu n-am putut niciodată să mă rezum la un pahar de vin seara, sau, uneori, un pic la o petrecere. Aveam nevoie de câteva sticle de vin pe zi, si culmea, funcționam in felul meu, însă eram la un sfert de capacitate față de omul care sunt azi. N-am crezut că mă pot distra fără alcool în sistem. Dar se poate să râzi și să te simți bine doar cu apă. Se poate”, a scris Nadine pe Facebook.

Alin Oprea

Alin Oprea se numără printre vedetele care nu au reușit să treacă peste greutățile vieții fără „ajutor” din partea alcoolului. Artistul a reușit să câștige lupta cu alcoolul în momentul în care a cunoscut-o pe actuala lui soție, Medana.

Medana a fost cea care a dezvăluit că fostul solist al trupei Talisman a reușit să își învingă dependența.

„Când eu l-am întâlnit pe Alin, am cunoscut un om trist, un om devitalizat, un om neîmplinit și cu multe regrete. Un om cu o mare capacitate de sacrificiu, capabil să renunțe la el pentru binele celor dragi. Prima mea dorință a fost să aduc îmbunătățiri în viața lui și să îl pun în prim-plan. Avea o mentalitate rigidă și credea că viața lui nu mai poate fi schimbată în vreun fel”, a povestit Medana, citată de Libertatea.

„Primul aspect la care am lucrat împreună, a fost eliminarea definitivă a alcoolului din viața sa. Spre surprinderea mea, a fost mult mai ușor decât mi-am imaginat, deși eram sceptică la început. Văd că și la ora actuală se mai dezbate încă acest aspect și chiar îmi doresc să precizez faptul că Alin nu consumă băuturi alcoolice absolut deloc, de când am apărut în viața lui, nici macar ocazional. Repet: DELOC!”, a precizat soția lui Alin Oprea.

Vedete internaționale careu au recunoscut că au avut probleme cu alcoolul

Nici starurile de peste Ocean nu au fost ocolite de problemele pe care le poate provoca alcoolul.

Lucy Hale

Actrița Lucy Hale a recunoscut că a fost dependentă de alcool, iar de curând a aniversat un an de sobrietate.

„Această postare este despre iubirea de sine și despre cel mai bun lucru pe care l-am făcut vreodată. Pe 2 ianuarie am sărbătorit un an de sobrietate. În timp ce această experiență este în mare parte privată, am simțit în seara asta că trebuie să transmit oricui duce o luptă că nu este singur și că este iubit”, a scris Lucy Hale pe rețelele de socializare.

Hale a afirmat că a apelat la alcool și datorită faptului că băutura o făcea o persoană mult mai sociabilă.

Post Malone

Celebrul rapper a mărturisit că a suferit foarte mult din cauza alcoolului. Post Malone a dezvăluit că avea săptămâni în care nu se putea ridica de jos. Dar viața lui s-a schimbat în ziua în care a cunoscut-o pe cea care i-a devenit soție.

Artistul a recunoscut că nu a renunțat complet la alcool, însă spune că a învățat să îl consume cu moderație.

„Sunt entuziasmat pentru noul capitol al vieții mele. Sunt extrem de fericit, așa cum nu-mi mai aduc aminte să fi fost vreodată. A venit vremea să am grijă de corpul meu, de familie și prieteni, dar și să dau cât de multă iubire pot, zilnic”, a afirmat Post Malone pentru E!News.

Ben Affleck

Nu este un secret pentru nimeni că Ben Affleck a avut mari probleme cu alcoolul. Celebrul actor de la Hollywood a fost internat de mai multe ori la un centru de reabilitare, însă cu greu a scăpat de patima alcoolului.

„Mi-a luat mult timp să accept cu adevărat că sunt un alcoolic”, a mărturisit Ben Affleck.

„Cu siguranță am făcut greșeli. Am făcut cu siguranță lucruri pe care le regret. Dar trebuie să te ridici, să te aduni, să înveți ceva din toate astea și să începi să mergi mai departe”, a mai spus actorul.

Robert Downey Jr

Au trecut aproape 15 ani de când Robert Downey Jr nu a mai pus gura pe alcool. Însă, în tinerețe, îndrăgitul actor a ajuns și la închisoare din cauza consumului de alcool și substanțe interzise.

„Până la acel film, îmi luam drogurile în timpul liber, după muncă și în weekend. Poate ajungeam mahmur pe platou, dar nu mai mult decât alții. Totul s-a schimbat când am filmat Less Than Zero. Interpretam un dependent gay și pentru mine rolul ăsta a fost ca un fel de fantomă a Crăciunului viitor. Personajul era o exagerare a mea. Apoi lucrurile s-au schimbat și eu am devenit o exagerare a acelui personaj. Totul a durat mult mai mult decât ar fi trebuit”, a mărturisit Robert Downey Jr, citat de CheatSheet.

Elton John

O altă mare personalitate care a luptat din greu împotriva dependenței de alcool a fost Elton John. În anul 2020, artistul a sărbătorit 30 de ani de când a reușit să își învingă acele probleme cu alcoolul.

„Atât de multe felicitări și flori de la copii mei, David, prietenii din program. Sunt întradevăr un om binecuvântat. Dacă nu făceam pasul important și nu ceream ajutor acum 30 de ani, eram mort. Vă mulțumesc din adâncul inimii mele, tuturor celor care m-ați inspirat și susținut pe parcursul călătoriei mele”, a scris atunci Elton John pe rețelele de socializare.

