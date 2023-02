5 cupluri de vedete din România pentru care iubirea este „pentru totdeauna”

Iubirea poate fi „pentru totdeauna” și în lumea tumultoasă a vedetelor. Au demonstrat-o mai multe cupluri care, atunci când s-au căsătorit, și-au promis să meargă pe același drum, până la capăt.

Viața celebrităților nu este deloc una ușoară. Urmăriți la tot pasul de paparazzi și tot timpul în atenția presei, fiecare pas pe care îl fac trebuie să fie controlat. Astfel că este de înțeles că apar tensiuni în cuplu, iar relația se poate destrăma imediat.

Cele mai longevive cupluri de vedete din România

Există, totuși, și vedete care au trecut peste toate obstacolele și au trecut testul timpului. Sunt împreună de mai bine de 10 ani și nimic și nimeni nu pare să îi mai poată despărți.

Olivia Steer și Andi Moisescu

Olivia Steer și Andi Moisescu s-au căsătorit în anul 2004 și formează unul dintre cele mai solide cupluri din România. Au împreună doi băieți, unul de 16 ani și al doilea de 14 ani. Deși sunt căsătoriți de 18 ani, pe 27 iunie vor împlini 21 de ani de relație.

„Am cunoscut-o cu doi ani înainte să ne căsătorim, am cunoscut-o în mediul nostru, al televiziunii. Înregistram la Pro TV celebrul imn de 1 decembrie. Atunci, am cunoscut-o. (…) A fost greu s-o cuceresc, orădeanca, ardeleanca, s-a lăsat greu”, a povestit Andi Moisescu despre începutul relației cu soția sa, în podcastul lui Mihai Bobonete.

Adelina și Cristi Chivu

Adelina și Cristi Chivu s-au căsătorit în anul 2008, iar de atunci sunt de nedespărțit. Cele două vedete au împreună și două fetițe, care au completat perfect familia lor.

Adelina și Cristi s-au cunoscut în 2007. Ea era prezentatoare la o televiziune din România, în timp ce el era legitimat la AS Roma. După doar un an s-au căsătorit și la scurt timp a venit pe lume și prima lor fetiță, Natalia (14 ani). După doi ani, familia lor s-a mărit cu încă o fetiță, Anastasia, acum în vârstă de 12 ani.

Vedete care au rezistat testului timpului – Andreea Esca și Alexandre Eram

Andreea Esca și Alexandre Eram și-au spus „Da” pe 29 aprilie 2000. Însă relația lor a început cu trei ani în urmă. Eram era într-o relație în momentul în care a cunoscut-o pe jurnalistă, care s-a îndrăgostit iremedial de el, de la prima vedere.

Andreea Esca a povestit, într-un interviu pentru revista Tango, că a făcut tot posibilul pentru a-i atrage atenția, însă fără succes. În momentul în care a decis să renunțe, Alexandre Eram a surprins-o, așteptând-o cu un buchet de flori după jurnal.

„Ne-am dus la un restaurant şi, gata, s-a rezolvat. Din ziua aceea am rămas împreună”, a afirmat vedeta.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au știut că sunt meniți să fie împreună pentru totdeauna încă de la început. S-au cunoscut la un casting, iar artista s-a îndrăgostit pe loc de simpaticul actor. După doar 5 zile, Dragoș a cerut-o de soție. De cinci luni a mai fost nevoie până să ajungă în fața altarului.

Deși sunt căsătoriți de 18 ani, cei doi vorbesc cu multă dragoste unul despre celălalt, dar și despre cei trei copii ai lor.

Adela Popescu și Radu Vâlcan

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au căsătorit în anul 2015, însă formează un cuplu din anul 2010. S-au cunoscut pe platourile de filmare ale telenovelei românești „Iubire și onoare”. Radu a mărturisit că a fost impresionat de Adela încă de la casting și a făcut tot posibilul să o cucerească.

„Pe mine râsul ei m-a dat pe spate. Are un râs, zic eu, contagios. Când ne-am cunoscut a ieșit explozia și forța de care a dat ea dovadă, după am fost simpli colegi. După luni de zile de repetiții, a fost un moment, apoi mai multe momente. Când filmam ”Iubire și onoare” în Turcia, îi știam tot programul, ieșea dimineața la alergat, atunci eram fiert”, a povestit actorul în podcastul lui Mihai Morar.

În prezent, Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din lumea mondenă autohtonă și au împreună trei băieți: Alexandru, Andrei și Adrian.

