Lumea muzicii clasice din România este în doliu după dispariția violonistului Varujan Cozighian, unul dintre cei mai apreciați muzicieni ai secolului XX.

Filarmonica „George Enescu” a anunțat marți, 21 octombrie, trecerea în neființă a artistului, la vârsta de 89 de ani, într-un mesaj emoționant publicat pe pagina oficială de Facebook.

Un destin muzical excepțional

Născut în 1936 la Constanța, Varujan Cozighian a urmat studiile muzicale la Conservatorul din București, unde s-a format sub îndrumarea reputatului profesor Garabet Avakian. Talentul său a fost recunoscut la nivel internațional, obținând Premiul Ruggiero Ricci la Geneva și Premiul al III-lea la Concursul Internațional „George Enescu”.

În 1960, la doar 24 de ani, a fost numit concertmaistru al Filarmonicii bucureștene, la invitația legendarului dirijor George Georgescu. Timp de 22 de ani, Cozighian a fost un reper artistic și uman, apreciat pentru rigoarea sa muzicală, activitatea solistică și camerală, dar și pentru discreția și demnitatea care l-au caracterizat.

Contribuții internaționale și revenirea simbolică la Ateneu

După 1982, Varujan Cozighian și-a continuat cariera în Spania, unde a contribuit la dezvoltarea Orchestrei Simfonice din Bilbao, tot în calitate de concertmaistru. Un moment memorabil din cariera sa a fost revenirea la Ateneul Român în 1994, când a interpretat Simfonia Spaniolă de Edouard Lalo, aceeași lucrare cu care debutase în 1954.

Omagiul Filarmonicii „George Enescu”

„Filarmonica George Enescu anunță cu profund regret încetarea din viață a violonistului Varujan Cozighian, muzician român de origine armeană de prim rang, din a doua jumătate a secolului XX, a cărui carieră a fost strâns legată de istoria instituției. Trupul neînsuflețit al maestrului Varujan Cozighian va fi depus în rotonda Ateneului vineri, 24 octombrie, între orele 9:00 – 12:00. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arată în comunicatul oficial al instituției.

