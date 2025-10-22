Sofia Corradi, profesoară de științe ale educației, supranumită „mama Erasmus”, a murit la 91 de ani

După ce a obținut un master în drept comparat la Universitatea Columbia din SUA în 1957, grație unei burse Fulbright, Sofia Corradi s-a întors în Italia cu speranța de a-și continua parcursul academic. Însă, în mod surprinzător, universitatea italiană i-a refuzat recunoașterea diplomei și i-a cerut să reia studiile. Într-un interviu acordat televiziunii RAI, Corradi a povestit cu amărăciune: „Am fost insultată de personalul administrativ, care mi-a spus că am plecat în America ca să mă distrez, nu să studiez”.
Această experiență a fost punctul de plecare pentru ideea care avea să schimbe educația europeană. În 1969, Corradi a redactat un memorandum ce propunea ca studenții să poată studia temporar în străinătate, cu aprobarea facultății. Deși inițiativa nu a fost adoptată imediat în Italia, ea a fost preluată la nivel european în 1976, printr-o rezoluție a Comunității Economice Europene.
Nașterea programului Erasmus și impactul său global
În 1987, visul Sofiei Corradi a devenit realitate. Sub conducerea lui Domenico Lenarduzzi, director în cadrul Comisiei Europene, și cu sprijinul președintelui francez François Mitterrand, programul Erasmus a fost lansat oficial. Inspirat de călătoriile culturale ale lui Erasmus din Rotterdam, programul a devenit un simbol al mobilității academice și al unității europene.
Corradi a vorbit deseori despre emoția pe care o simțea citind scrisorile studenților care participaseră la program. „Toți folosesc aceeași expresie: Erasmus mi-a schimbat viața!”, a spus ea într-un interviu pentru RAI.
Astăzi, Erasmus+ implică peste un milion de persoane anual și reunește inițiativele europene din educație, formare profesională, tineret și sport. Uniunea Europeană a alocat 26 de miliarde de euro pentru perioada 2021–2027, iar peste 30.000 de proiecte au fost activate.
Reacțiile la dispariția Sofiei Corradi au fost pline de admirație și recunoștință. Ministrul italian pentru învățământ superior, Anna Maria Bernini, a scris: „Dispariția Sofiei Corradi este o veste incredibil de tristă. Mama Erasmus ne-a părăsit, dar viziunea sa va dăinui în fiecare student care pleacă, crescând, aducând cu sine o bogăție extraordinară de experiență”.
Președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a adus un omagiu în limba italiană: „Visa la un tineret european care să se întâlnească și să se îmbogățească cu diferențele sale. Milioane de studenți îi datorează o bucată de viață și un orizont”.
Sofia Corradi ci ha lasciati.
Aveva sognato una gioventù europea che si incontrasse e si arricchisse delle proprie differenze. Milioni di studenti le devono un pezzo di vita e un orizzonte.
Omaggio alla Mamma Erasmus, il cui sogno continua a costruire la nostra Europa.
Sofia Corradi nu a fost doar o profesoară, ci o arhitectă a unei Europe mai deschise, mai educate și mai conectate. Moștenirea sa va continua să inspire generații întregi de tineri care, prin educație, vor descoperi lumea și pe ei înșiși.
