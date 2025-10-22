Sofia Corradi, profesoară de științe ale educației, supranumită „mama Erasmus”, a murit la 91 de ani

Sofia Corradi, profesoară de științe ale educației la Universitatea Roma Tre, și cunoscută drept „mama Erasmus”, s-a stins din viață la Roma, la 91 de ani.

De la refuzul academic la revoluția educațională

După ce a obținut un master în drept comparat la Universitatea Columbia din SUA în 1957, grație unei burse Fulbright, Sofia Corradi s-a întors în Italia cu speranța de a-și continua parcursul academic. Însă, în mod surprinzător, universitatea italiană i-a refuzat recunoașterea diplomei și i-a cerut să reia studiile. Într-un interviu acordat televiziunii RAI, Corradi a povestit cu amărăciune: „Am fost insultată de personalul administrativ, care mi-a spus că am plecat în America ca să mă distrez, nu să studiez”.

Această experiență a fost punctul de plecare pentru ideea care avea să schimbe educația europeană. În 1969, Corradi a redactat un memorandum ce propunea ca studenții să poată studia temporar în străinătate, cu aprobarea facultății. Deși inițiativa nu a fost adoptată imediat în Italia, ea a fost preluată la nivel european în 1976, printr-o rezoluție a Comunității Economice Europene.

Nașterea programului Erasmus și impactul său global

În 1987, visul Sofiei Corradi a devenit realitate. Sub conducerea lui Domenico Lenarduzzi, director în cadrul Comisiei Europene, și cu sprijinul președintelui francez François Mitterrand, programul Erasmus a fost lansat oficial. Inspirat de călătoriile culturale ale lui Erasmus din Rotterdam, programul a devenit un simbol al mobilității academice și al unității europene.

Corradi a vorbit deseori despre emoția pe care o simțea citind scrisorile studenților care participaseră la program. „Toți folosesc aceeași expresie: Erasmus mi-a schimbat viața!”, a spus ea într-un interviu pentru RAI.

Astăzi, Erasmus+ implică peste un milion de persoane anual și reunește inițiativele europene din educație, formare profesională, tineret și sport. Uniunea Europeană a alocat 26 de miliarde de euro pentru perioada 2021–2027, iar peste 30.000 de proiecte au fost activate.

O moștenire care continuă să construiască Europa

Reacțiile la dispariția Sofiei Corradi au fost pline de admirație și recunoștință. Ministrul italian pentru învățământ superior, Anna Maria Bernini, a scris: „Dispariția Sofiei Corradi este o veste incredibil de tristă. Mama Erasmus ne-a părăsit, dar viziunea sa va dăinui în fiecare student care pleacă, crescând, aducând cu sine o bogăție extraordinară de experiență”.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a adus un omagiu în limba italiană: „Visa la un tineret european care să se întâlnească și să se îmbogățească cu diferențele sale. Milioane de studenți îi datorează o bucată de viață și un orizont”.

Sofia Corradi ci ha lasciati.



Aveva sognato una gioventù europea che si incontrasse e si arricchisse delle proprie differenze. Milioni di studenti le devono un pezzo di vita e un orizzonte.



Sofia Corradi nu a fost doar o profesoară, ci o arhitectă a unei Europe mai deschise, mai educate și mai conectate. Moștenirea sa va continua să inspire generații întregi de tineri care, prin educație, vor descoperi lumea și pe ei înșiși.

