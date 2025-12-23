  MENIU  
Vince Zampella, unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, a murit la 55 de ani

Raluca Vițu
.

Vince Zampella, fost CEO al studioului de jocuri video Infinity Ward și actualul șef al Respawn Entertainment, companie deținută de EA, a murit într-un accident pe Angeles Crest Highway, la nord de Los Angeles. Avea 55 de ani.

Zampella, o figură apreciată în industria jocurilor video, era conducătorul Respawn Entertainment. Prolificul designer a fost anterior CEO al Infinity Ward, studioul din spatele francizei de succes „Call of Duty”.

Cum s-a produs accidentul

Accidentul, în care a fost implicată o singură mașină, a fost raportat în jurul orei 12:45 p.m., pe drumul pitoresc din Munții San Gabriel, la nord de Los Angeles. Ferrari-ul care circula spre sud a ieșit de pe carosabil imediat după ce a ieșit dintr-un tunel, a lovit un parapet de beton, iar un pasager a fost aruncat din vehicul, a transmis California Highway Patrol.

Șoferul, Zampella, a rămas prins în mașina cuprinsă de flăcări, potrivit CHP. El a murit la fața locului, iar pasagerul a decedat la spital, au declarat autoritățile pentru NBC4 Investigates. Detalii despre identitatea pasagerului nu au fost făcute publice.

Un martor a oferit autorităților o filmare cu accidentul în care a fost implicat un Ferrari 296 GTS din 2026, în care se vede cum mașina roșie lovește parapetul imediat după ieșirea din tunel.

Mașina sport, cu motor central și preț de șase cifre, este propulsată de un sistem hibrid cu un V6 twin-turbo, capabil să dezvolte peste 819 cai putere.

Cariera impresionantă a creatorului de jocuri video 

Zampella a cofondat Respawn Entertainment în 2010, în Chatsworth. Studioul a fost achiziționat de gigantul EA în 2017. Respawn este cunoscut pentru jocurile „Titanfall”, „Titanfall 2”, „Apex Legends” și „STAR WARS Jedi: Fallen Order”.

„Știa cu adevărat cum să creeze povești și experiențe care să atingă esența trăirilor umane – fie că vorbim despre teroare, teamă sau eroism”, a spus Gene Park, critic de jocuri video la Washington Post, care l-a cunoscut pe Zampella. „Cred că reușea să surprindă toate acestea prin designul jocurilor sale. Era o persoană extrem de modestă. Era conștient de impactul pe care îl avea asupra oamenilor și nu a luat niciodată acest lucru de-a gata.”

Zampella a condus și o echipă EA din Playa Vista, responsabilă pentru franciza „Battlefield”.

Într-o declarație oficială, EA a descris impactul lui Zampella asupra industriei jocurilor video drept „profund și de mare amploare”.

„Aceasta este o pierdere de neimaginat, iar inimile noastre sunt alături de familia lui Vince, de cei dragi și de toți cei atinși de munca sa”, a transmis EA. „Influența lui Vince asupra industriei jocurilor video a fost profundă și vastă. Prieten, coleg, lider și creator vizionar, munca sa a modelat divertismentul interactiv modern și a inspirat milioane de jucători și dezvoltatori din întreaga lume. Moștenirea lui va continua să influențeze modul în care sunt create jocurile și modul în care oamenii se conectează prin ele pentru generațiile viitoare.”

