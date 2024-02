Vedeta de televiziune cu care s-a iubit Dan Matei Agathon. A stat ani buni cu o blondă cu 30 de ani mai tânără ca el

Dan Matei Agathon, fostul ministru al Turismului în Guvernul Năstase, a murit joi, 20 iulie 2023, la vârsta de 73 de ani. Fostul politician a fost mulți ani în atenția publicului și datorită escapadelor amoroase. Deși era căsătorit și avea un copil, Dan Matei Agathon a avut diverse idile cu unele nume sonore din showbiz-ul autohton.

Dan Matei Agathon a încetat din viață. Anunțul morții fostului ministru al Turismului în Guvernul Năstase a fost făcut de Alin Burcea, prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România (ANAT).

„Astăzi s-a stins din viață fostul ministru Dan Matei Agathon, pe care îl consider Unicul Ministru din ultimii 33 de ani! Am avut onoarea să lucrez 2 ani cu el și pot să vă spun că a fost un om într-adevăr pasionat de această Mare Industrie a României! Odihnește-te în pace, Prietene!„, a transmis în mediul online, Alin Burcea, prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România (ANAT).

Fostul politician Dan Matei Agathon a fost o bună perioadă de timp în atenția presei mondene prin relația extraconjugală pe care a avut-o cu Silvia Stanciu (43 de ani), alias Sylvie, actriță, fostă componentă a trupei Etno și una dintre prezentatoarele extragerilor Loto, de la TVR. Se spune că relația lor s-ar fi întins pe mai bine de 10 ani, deși nu a fost oficializată niciodată. Dar nici n-a fost ținută secretă de cei doi, ei fiind adesea surprinși de paparazzi unul în compania altuia.

Primele informații legate de relația dintre Dan Matei Agathon și Sylvie au apărut în 2006. La vremea respectivă, se vehicula că Sylvie a intrat în viața fostului ministru după ce acesta s-a despărțit de creatoarea de modă Nora Bălănică, după o relație de 10 ani, din cauza geloziei ei pe una dintre componentele trupei Trident.

Dan Matei Agathon a fost căsătorit cu Otilia Dan, din 1971, iar împreună au un băiat, Tudor.

Dan Matei Agathon a fost membru fondator al PDSR și deputat de Bacău, între anii 1992-1996, 1996-2000 și 2000-2004, dar și ministru al Turismului în perioada 1992-1996, precum și între 2000 și 2003, în Guvernul condus atunci de Adrian Năstase. De-a lungul anilor a mai ocupat și funcția de vicepreședinte al Adunării Generale a Organizației Mondiale a Turismului. După 1989 a fost director în Guvernul României.

Înainte de alegerile din 2004, Sylvie a susţinut pentru PSD, împreună cu colegele ei din trupa Etno, mai multe concerte de a căror organizare se ocupa în mod direct, în calitate de şef de campanie, întocmai Dan Matei Agathon.

De-a lungul anilor, Sylvie a fost destul de discretă în legătură cu viața ei amoroasă.

”Au fost perioade lungi în viața mea în care nu am avut iubit, nu din lipsa de pretendenți, ci pentru că eu fac alegeri rar.

Nu consider că trebuie să sari dintr-o relație în alta, să ai neapărat pe cineva, doar ca să nu fii singură. Mie nu îmi place să fac declarații despre viața mea personală, dar, dacă m-ați întrebat, recunosc, 2018 a fost un an „cu iubire” pentru mine, iar acum e la fel. Am rezolvat cam tot ce mi-am propus în viață, singură. La capitolul „dragoste” însă, e mereu nevoie de voință a 2 persoane. Să dea Dumnezeu să fie împlinire, fericire, iubire în viață mea și de azi înainte, așa cum va doresc și vouă. Sunt lucruri pe care nu le putem cumpăra, influență, aduce cu forță în viață noastră. Este cum vrea Dumnezeu!” , a spus cântăreața, în 2019, pentru Kanal D.

