SRI, glume de Dragobete: „Azi ne putem desecretiza dragostea”. Oamenii nu au reacționat deloc bine

Serviciul Român de Informații a decis să posteze pe social media o glumiță cu ocazia zilei de 24 februarie, Dragobete. SRI este cunoscut pe internet pentru postările relaxate și mesajele amuzante pe care le transmite, însă de data aceasta, oamenii nu au gustat prea tare glumița Serviciului.

SRI, glumă de Dragobete

„Azi ne putem desecretiza sentimentele”, a fost mesajul transmis de SRI cu ocazia sărbătorii de Dragobete pe Facebook.

Pe Linkedin, SRI a continuat șirul de postări amuzante.

„Vrei să fii colega mea? Detalii pe sri/cariere”.

Deși postarea a fost apreciată, au fost și voci care nu au gustat deloc gluma.

Unul dintre internauți a întrebat direct: „Ședința CSAT din 2024 când o desecretizați?”, făcând referire la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, când în turul II intraseră Călin Georgescu și Elena Lasconi.

„Dar poate desecretizăm și noi ședința aia cu anularea alegerilor”, „Eu aștept 1 aprilie”, „Pe ale voastre sau pe ale noastre?”, „Nu cred că chiar vreți…”, „Cândva instituțiile statului erau respect și disciplină și cei ce lucrau în aceste instituții impuneau aceste lucruri! Astăzi aceste instituții sunt bătaie de joc și penibilitate… păcat! Dezamăgitor… “jur să-mi apăr țara…” Fosta-i lele”, sunt doar câteva dintre comentariile adunate la postarea SRI.

„Râdeți de noi?”, „Doamne, nu e fun! E penibil!”, „Cu cine s-a întâlni Simion în ziua alegerilor la Viena?”, „Deci, ce ‘sentimente’ au dus la anularea alegerilor? Împărtășiți?”, au comentat alți internauți, supărați de ironia SRI.

SRI, val de glume pe internet

Nu este prima oară când SRI face postări amuzante. În fiecare an, echipa de social media construiește câte un mesaj scurt și amuzant cu diferite ocazii.

De exemplu, în urmă cu câțiva ani, de Ziua Îndrăgostiților, SRI a postat:

„Nu te poți ascunde la nesfărșit” și „Auzi, ce suntem noi acum?”.

Mai mult, într-un an, de Ziua Păcălelilor, SRI a postat pe Facebook: „Stai cam mult pe telefon”, cu referire la interceptarea telefoanelor.

Într-un alt an, de Crăciun, SRI și-a continuat șirul de glume și mesaje haioase. De data aceasta, serviciul a postat o fotografie și un mesaj care făceau aluzie la atribuțiile instituției de spionaj.

Fotografia arăta doi copii care l-au „prins în fapt” pe Moș Crăciun.

„Sărbători fericite tuturor curioșilor”, este mesajul de pe fotografie.

Un alt exemplu este un mesaj transmis de Anul Nou.

„Încă un an se încheie cu bine. Misterul lerului rămâne intact”.

În 2020, SRI a transmis un mesaj cu ocazia Paștelui, cu aceeași referire la atribuțiile instituției.

„Unele taine trebuie împărtășite”. Comentariile nu au întârziat să apară: „Și, când vă spovediți patriei?”.

