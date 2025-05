Partenerul jurnalistei care a căzut împreună cu fetița ei de la balcon rupe tăcerea: „O femeie exemplară în calitate de mamă”

O fostă jurnalistă și fiica ei în vârstă de 7 ani au căzut, săptămâna trecută, de la etajul 5 al unui bloc din sectorul 2 din București. Acum, fostul partener de viață al femeii a transmis, prin intermediul avocatului său, un mesaj în care demontează mai multe informații vehiculate în spațiul public.

Partenerul jurnalistei care a căzut de la etaj, primele declarații

O fostă jurnalistă care a lucrat la diferite televiziuni, printre care Realitatea TV și România TV, a căzut împreună cu fetița ei în vârstă de 7 ani, de la etajul 5 al unui bloc din București. Tragedia a avut loc marți, 20 mai.

Fetița a fost găsită în stare critică și transportată la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, în timp ce mama ei a supraviețuit datorită faptului că impactul a fost atenuat de mai multe mașini parcate sub balcon.

Potrivit unor zvonuri apărute în spațiul public, fosta jurnalistă ar fi suferit de depresie și s-ar fi aflat în mijlocul unui proces de custodie cu tatăl fetiței sale.

Acum, bărbatul a decis să rupă tăcerea, precizând că procesul s-a încheiat amiabil, iar fosta lui parteneră nu suferea de nicio afecțiune psihică.

„Nicio clipă nu am indicat faptul că soția mea ar fi urmat un tratament medicamentos. Fac precizarea că nicio clipă nu a existat un proces de divorț. În legătură cu procesul nostru, precizez că aceasta s-a încheiat pe cale amiabilă, iar cu doar două zile înainte de accident, atât eu, cât și concubina mea am fost împreună în parc cu fetița noastră. De asemenea, relația noastră de concubinaj s-a încheiat tot pe cale amiabilă”, a transmis bărbatul, prin intermediul avocatului său, citat de Cancan.

Ce spune bărbatul despre incident

Bărbatul a insistat că întotdeauna a avut acces la fiica sa, iar între el și fosta lui parteneră nu existau animozități.

„Reiterez că nicio clipă nu am declarat faptul că am „obligat-o” să meargă la psiholog. Ea este o femeie exemplară în calitate de mamă și întotdeauna am avut acces la copil, fără să-mi fie condiționată în vreun fel întâlnirea cu fetița mea”, a adăugat acesta.

Totodată, fostul partener al jurnalistei a solicitat respect față de suferința familiei sale, subliniind faptul că așteaptă concluzia autorităților cu privire la modul în care s-a produs tragedia.

„Nu consider că în acest moment pot să trag și să tragem o concluzie, ca familie, ci lăsăm organele de cercetare să își facă datoria și să stabilească ceea ce s-a întâmplat. Nu am făcut nicio declarație publică până în momentul de față și mă voi abține în continuare în a comenta situația familiei mele. Cred că este util să așteptăm concluziile autorităților”, a mai spus el.

