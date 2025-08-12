Site-ul Libertatea a fost clonat cu scopul răspândirii de fake news. Jurnaliștii publicației au reacționat prompt: „Este o tentativă de inducere în eroare”

Site-ul Libertatea a fost clonat cu scopul răspândirii de fake news. Jurnaliștii publicației au clarificat situația și le-au recomandat cititorilor Libertatea să se informeze exclusiv din canalele lor oficiale.

Reacția echipei Libertatea după ce site-ul a fost clonat cu scopul răspândirii de fake news

Un site-fantomă a folosit imaginea Libertatea pentru a publica și distribui pe rețelele sociale, în special pe Facebook, un fake news care prezintă un interviu exclusiv cu Alex Dima, reporter și membru al echipei emisiunii „România, te iubesc!”.

Știrea falsă are următorul titlu: „«Ne-au obligat să distrugem toate materialele»: Interviu exclusiv cu Alex Dima despre «România, te iubesc!»”. Informațiile prezentate sunt false și nu fac parte dintr-un interviu publicat de Libertatea.

„Important! Circulă pe net un fake news în care apare numele meu, cu poze în care apare și «informația» că un episod «România, te iubesc!» a fost retras. «Articolele» imită formatul Libertatea și sunt o combinație de «interviu», citate, «documente» interne Pro TV, un amestec de false informații care culminează cu un link pe care ești invitat să apeși pentru a «investi». Totul e un fals!!!”, a transmis și jurnalistul Alex Dima în mediul online.

Grafica site-ului Libertatea a fost clonată pe un site cu adresa ajarjarsound.com pe care au apărut știri false care au fost ulterior răspândite pe rețelele sociale. Site-ul a fost creat în urmă cu doar o zi, respectiv pe 11 august 2025, și are ca adresă principală orașul Chicago din Statele Unite ale Americii.

„Echipa Libertatea se dezice clar și ferm de orice site sau platformă care folosește în mod neautorizat imaginea și brandul nostru pentru a distribui informații false”

„Echipa Libertatea se dezice clar și ferm de orice site sau platformă care folosește în mod neautorizat imaginea și brandul nostru pentru a distribui informații false, manipulative sau fake news. Menționăm că Libertatea nu are nicio legătură cu astfel de surse și recomandăm cititorilor să se informeze exclusiv din canalele noastre oficiale.

Orice conținut fals asociat numelui nostru este o tentativă de inducere în eroare și poate avea consecințe grave asupra opiniei publice. Vă rugăm să verificați întotdeauna sursa informațiilor și să fiți precauți în fața materialelor neconfirmate”, au transmis jurnaliștii Libertatea.

