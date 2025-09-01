Sindicatele din Educație vor boicota începutul anului școlar, pe 8 septembrie. Acestea vor picheta sediul Guvernului și vor organiza un marș de protest până la Palatul Controceni. Ce rugăminte au pentru părinți, elevi și studenți.

Anul școlar, boicotat de sindicatele din Educație

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater” reamintesc faptul că pe 8 septembrie vor boicota începutul anului școlar.

Cele două sindicate roagă părinții, elevii și studenții să nu le blameze, pentru că „protestul dascălilor este pentru stoparea măsurilor abuzive ale Guvernului”.

„Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater”, în semn de revoltă faţă de prevederile Legii nr. 141/2025 referitoare la sistemul educaţional ce provoacă în învăţământ o criză fără precedent în ultimii 35 de ani, organizează în data de 8 septembrie 2025 pichetarea sediului Guvernului României, urmată de un marş de protest până la Palatul Cotroceni”, afirmă sindicaliştii într-un comunicat remis presei.

Profesorii ies în stradă pe 8 septembrioe

Profesorii spun că acțiunile celor trei federații sindicale au scopul de a atrage atenția asupra nevoii urgente de a rezolva problemele din învățământul preuniversitar și universitar. De asemenea, ei subliniază că angajații din educație resping măsurile luate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar, deoarece acestea afectează negativ sistemul de învățământ, în special pe elevi și studenți.

„Pe 8 septembrie, în loc să ne aflăm la catedră pentru a sărbători începutul şcolii, noi, profesorii, vom ieşi în stradă pentru viitorul educaţiei şi pentru viitorul României. Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiţii mai bune în desfăşurarea actului educaţional, pentru dreptate. Suntem în stradă deoarece Guvernul a luat o serie de măsuri care ne afectează direct munca şi, implicit, educaţia pe care o oferim”, se arată în comunicat.

Sindicaliștii spun că măsurile de „eficientizare” din domeniul învăţământului vor avea „un cost mult mai mare” pe termen mediu şi lung și vor afecta direct calitatea educației, statutul profesional și social al angajaților din învățământ, dar și viitorul copiilor.

„Protestul nostru este un protest pentru stoparea acestor măsuri abuzive, prin care arătăm că nu suntem de acord ca învăţământul şi cercetarea din România să fie în continuare subfinanţate şi desconsiderate. Trebuie să îi convingem pe guvernanţi că cheltuielile pentru educaţie sunt o investiţie, nu un cost. (…) Vă rugăm să înţelegeţi importanţa luptei noastre şi să ne fiţi alături, întrucât este în joc şi viitorul vostru, al tinerelor generaţii care se formează şi se vor forma în sistemul educaţional. Anul aceasta, pentru noi prima zi nu va avea aceeaşi însemnătate. Vă rugăm să nu ne blamaţi pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de şcoală”, au conchis sindicaliştii.

