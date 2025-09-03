Reportajele exclusive Libertatea, promovate în jurnalul de știri Focus, de la Prima TV

Reportajele exclusive realizate de Libertatea, cel mai citit site din România, vor fi promovare în jurnalul de știri Focus de la Prima TV, începând de luna aceasta.

Libertatea și Prima TV au încheiat un parteneriat media inovator

Libertatea și Prima TV au încheiat un parteneriat media inovator. Începând din septembrie 2025, reportajele speciale realizate de Libertatea vor fi difuzate și pe micile ecrane, în cadrul jurnalului de știri Focus.

Astfel, poveștile captivante documentate de jurnaliștii Libertatea vor ajunge și la televizor.

Site-ul și televiziunea și-au propus să ofere o experiență completă și integrată de informare

Totodată, materialele video exclusive realizate de Focus vor fi disponibile pe site-ul Libertatea.ro, pentru ca publicul online să aibă acces facil la cele mai importante știri și reportaje ale postului Prima TV.

Prin această colaborare, Libertatea.ro dorește să ofere o experiență completă și integrată de informare, adaptată nevoilor tuturor consumatorilor de știri.

Foto: Libertatea.ro

