Răsturnare de situație în cazul morții profesoarei și a fiului ei din Drobeta Turnu-Severin. Sora femeii rupe tăcerea: „Nu s-a sinucis!”

Tragedia care a zguduit comunitatea din Drobeta Turnu-Severin, în urma descoperirii cadavrelor unei profesoare și al fiului ei de doar șapte ani în locuința lor, capătă noi valențe după ce sora victimei a făcut declarații publice.

Deși anchetatorii iau în calcul varianta unei sinucideri urmate de crimă, familia refuză să accepte această ipoteză, invocând lipsa oricăror semne premergătoare și dragostea profundă a mamei pentru copilul său, conceput după zece ani de luptă cu infertilitatea.

Răsturnare de situație în cazul morții profesoarei din Turnu-Severin

Pe 9 septembrie 2025, profesoara în vârstă de 57 de ani și fiul ei au fost găsiți morți în apartamentul lor, după ce sora femeii, alarmată de lipsa de răspuns la telefon și de absența acesteia de la festivitatea de deschidere a anului școlar, a alertat autoritățile. Primele concluzii ale anchetei indică faptul că femeia și-ar fi ucis copilul, apoi s-ar fi sinucis, posibil pe fondul unei depresii accentuate și al tensiunilor legate de custodia minorului.

Totuși, sora victimei, Aurelia Ghinea, respinge categoric această variantă. „Nu s-a sinucis, scurt. Sâmbăta seara a plecat de la mine, îi făcuse copilului chiftele, pârjoale, și s-au dus la ei acasă. Duminică era ziua lor de familie, se pregăteau de școală”, a declarat aceasta pentru ȘtirileProTV.

Custodia copilului, o luptă juridică dureroasă

În spatele tragediei se află un conflict juridic de lungă durată între profesoară și fostul soț, privind custodia copilului. Potrivit documentelor publicate pe portalul Curții de Apel Craiova, femeia a refuzat în mod repetat să permită tatălui să-și vadă fiul, invocând comportamentul agresiv al acestuia și temerile exprimate de copil. Judecătorii au concluzionat că aceste motive nu erau susținute de probe obiective și că acțiunile mamei afectau grav dezvoltarea emoțională a minorului.

Dosarul de custodie era încă activ, cu un nou termen stabilit pentru noiembrie 2025. În instanță, sora profesoarei a declarat că minorul fusese conceput prin fertilizare in vitro și că tatăl nu participase la creșterea lui. Într-un episod tensionat relatat de martori, tatăl copilului a venit la locuința femeii însoțit de un alt adult, iar întâlnirea a degenerat într-un conflict verbal și fizic, care a necesitat intervenția poliției. Minorul a refuzat să plece cu tatăl său, exprimându-și dorința de a rămâne cu mama.

Citeşte şi: Tragedia Teodorei Marcu se repetă. O tânără de 22 de ani a fost ucisă de fostul partener, în fața copiilor lor

Citeşte şi: O profesoară din Craiova a fost ucisă de soț, în fața fiicei lor. Bărbatul s-a aruncat apoi de la balcon

Citeşte şi: Tragedie în familia unui cântăreț celebru: Mama lui a fost ucisă în propria casă

Semnele unei vieți normale, nu ale unei crize

Cu doar câteva zile înainte de tragedie, profesoara își depusese documentele medicale necesare pentru activitatea didactică, inclusiv avizul psihologic. Ea preda logica la un liceu din Orșova și susținea cursuri la un penitenciar din județ, semn că își continua activitatea profesională fără întreruperi sau semne vizibile de dezechilibru.

Psihologul Ioana Bugle a explicat, într-o declarație pentru ȘtirileProTV, că „disputele pentru custodia copilului pot avea un impact devastator, iar în unele situații pot să apară riscuri de comportamente extreme, suicidare sau violență asupra propriului copil”. Cu toate acestea, familia profesoarei insistă că femeia nu ar fi fost capabilă de un asemenea gest, mai ales în prezența copilului pe care l-a dorit și iubit profund.

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News