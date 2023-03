O femeie care se confrunta transpirații nocturne a fost diagnosticată cu o formă agresivă de cancer

O femeie care timp de șase luni s-a confruntat cu transpirații nocturne și dureri de spate și piept a aflat că, de fapt, are un cancer agresiv, după mai multe vizite la medic.

Pe lângă simptomele amintite mai sus, bloggerița Hannah Bird, a pierdut și în greutate și s-a confruntat cu erupții cutanate și tuse continua.

Bird a spus că „mergea la medic de trei sau patru ori pe săptămână” și era trimsiă acasă în mod repetat. Până într-o zi, când medicii au decis să-i facă, în cele din urmă, o radiografie și o tomografie computerizată. A doua zi i s-a spus că are cancer.

“Tumoarea era în plămânul meu stâng, ocupa trei sferturi din plămân. Am aflat că eram în stadiul patru. Am fost atât de uşurată că, în sfârșit, au descoperit ce era în neregulă cu mine.”

Inițial, medicii au crezut că suferă de cancer pulmonar. Apoi au făcut o biopsie și trei săptămâni mai târziu a fost diagnosticată cu limfom difuz cu celule B mari – cel mai frecvent subtip de limfom non-Hodgkin.

Bird a fost introdusă într-un studiu clinic în care i s-a administrat imunoterapie și un medicament non-chimio-invaziv.

'I'm sharing my story of almost dying at 24 – so you don't face what I have'https://t.co/c08GMAV2ck