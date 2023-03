O femeie căreia i s-a făcut rău în timp ce se afla într-un supermarket, după ce medicii i-au spus că simptomele ei erau cauzate de stres, a fost diagnosticată cu cancer în stadiul patru.

Mollie Mulheron, în vârstă de 24 de ani, este profesoară de engleză și se întorsese recent dintr-o călătorie în Insulele Galapagos, unde a început să aibă primele simptome. Dar medicii au asigurat-o că este pur și simplu „prea stresată”.

“A fost cea mai îngrozitoare veste din viața mea”

În ciuda faptului că Mulheron a întâmpinat dificultăți atât de serioase de respirație încât era pe pucntul să se înece în timp ce făcea snorkeling, medicii au insistat că problemele erau „doar în capul ei”.

Mollie a primit un diagnostic de limfom non-Hodgkin, mai exact cancer la sistemul limfatic, în stadiul patru. Ea spune că încă nu poate înțelege ce s-a întâmplat.

“A fost cea mai îngrozitoare veste din viața mea, nici nu pot explica cum m-am simțit. Doctorii mi-au spus că e de la stres. Apoi m-au diagnosticat cu cancer în stadiul patru. Am plâns și am țipat, – vestea parcă a venit de nicăieri. Știam că ceva nu este în regulă, dar nu credeam că este atât de grav. Aștept să aud cât de răspândit este cancerul. Nu înseamnă că voi muri mâine, dar înseamnă că tratamentul trebuie să înceapă acum.

Care au fost simptomele femeii

Mi-au făcut o injecție pentru ca tratamentul să nu-mi afecteze fertilitatea, astfel încât să pot face copii. M-au pus în menopauza timpurie, este partea cea mai rea pentru mine, deoarece mi-am dorit întotdeauna să fiu mamă.” – a explicat femeia, potrivit The Independent.

Primele simptome avute de Mollie au fost dificultățile de respirație și de înghițire. Semnele tipice ale limfomului non-Hodgkin pot include umflarea ganglionilor limfatici la nivelul gâtului, a axilelor sau umflături în zona inghinală, dureri sau umflături abdominale, dureri în piept, tuse sau dificultăți de respirație, oboseală persistentă, febră, transpirații nocturne și scădere în greutate inexplicabilă.

Într-o zi, în timp ce se afla într-un supermarket, ea a început să vomite și s-a prăbușit pe podea.

Mollie a fost dusă de urgență la spital, unde i-au fost făcute teste de sânge, radiografii și tomografii.

Femeia a primit diagnosticul devastator și i s-a spus că tumora i-a afectat inima. Medicii au prescris steroizi pentru a opri creșterea tumorii. Dar datorită stadiului avansat, Mollie a început rapid chimioterapia.

„Încă nu pot să înțeleg!”

„Am fost în formă, am fost sănătoasă toată viața. Am fost întotdeauna bine. Nu știu ce a cauzat asta, sunt sănătoasă și tânără, acum trei săptămâni am fost în Galapagos, unde am trăit cea mai tare experiență din viață a mea”, spuse Mollie.

„Încă nu pot să înțeleg. Îi spuneam îngrozită mamei mele despre planurile mele de viitor, despre cum îmi doream să fiu mamă și să mă căsătoresc. Tot ce puteam face era să mă uit la pereți, să plâng și să ţipăt. Medicii mi-au pus imediat steroizi pentru a opri creșterea tumorii în timp ce încercau să-și dea seama ce se întâmplă. Nu puteau începe tratamentul până nu știau exact ce este, așa că așteptam să revină biopsia. Când în sfârșit am obținut rezultatele, nu a fost ceea ce speram – este limfomul non-Hodgkin, care este rar și agresiv.” – a adăugat tânăra.

Medicii i-au spus că o pot trata și i-au dat speranțe că boala poate fi combătută.

„Am început chimioterapie și am avut o reacție proastă la primul tratament, dar medicii au spus că a fost pentru că au început-o prea repede. După aceea a fost în regulă, am avut doar câteva reacții adverse, cum ar fi durerile de cap. Medicii spun că pot încerca o mulțime de tratamente pentru că sunt tânără, în formă și sănătoasă.”

Foto – Facebook