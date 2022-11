Cum arată bucătăria perfectă în 2023 și ce să nu-ți lipsească din ea

Bucătăria perfectă în 2023 este acea bucătărie care îți oferă sentimentul de acasă, de siguranță și confort, dar este, în același timp, și utilată potrivit nevoilor tale și ale familiei tale. Cum viața multora dintre noi se desfășoară pe repede-înainte, e foarte important ca bucătăria să fie echipată astfel încât să-ți facă viața mai ușoară, nu mai complicată.

De ce este important cum amenajezi bucătăria

Bucătăria nu este doar un spațiu de gătit, este, în cazul multora, și locul unde luăm masa. Și dacă în restul zilei fiecare membru al familiei este preocupat cu propriile activități, micul dejun, prânzul sau cina pot fi momentele în care familia se reunește la masă.

Bucătăria perfectă

Este important, mai ales în zilele noastre, când timpul parcă zboară mai repede ca niciodată, ca bucătăria să ne ofere nu doar confort, dar și utilitate. Și cum tehnologia joacă un rol important în viața noastră, de ce să nu beneficiem de avantajele ei pentru a ne ușura munca și a economisi timp?

Iată cu ce poate fi utilată bucătăria perfectă în 2023, în funcție de nevoile și dorințele fiecăruia:

Ce să nu-ți lipsească din bucătărie

Bucătăria perfectă cu adevărat nu există, perfect este să avem ce considerăm noi de cuviință și ce ne ajută în viața de zi cu zi. Fie că îți poți lua aceste lucruri încă de la început, fie că pe unele vrei să le achiziționezi pe parcurs, iată câteva sugestii pe care să le iei în calcul, mai ales că urmează perioada cu cele mai mari reduceri din an:

Masa și scaunele

Dacă nu cumva ai o cameră de zi unde iei masa, atunci în bucătărie este nevoie să alegi cu atenția masa și scaunele și funcție de nevoile tale și ale familiei tale. Investește în calitate, sunt unele dintre cele mai importante piese de mobilier, pe lângă dulapurile de depozitare.

Combinațiile de culori naturale, neutre și alb sunt foarte populare în ultima perioadă, așa că un set de masă de bucătărie cu patru scaune, din pin alb, poate fi alegerea ideală pentru tine.

Argazul sau plita

În funcție de preferințe, poți opta pentru un aragaz sau pentru o plită. Deși plitele electrice sau cele mixte sunt foarte apreciate și se încadrează minunat în bucătăriile moderne, asta nu înseamnă că nu îți poți achiziționa un aragaz cu cuptor integrat, dacă asta îți dorești.

Un aragaz Beko cu patru arzătoare și aprindere electrică poate fi o variantă ideală, mai ales că are și un cuptor cu acesorii pentru grill și rotisor. Astfel, te poți bucura de mai multe beneficii într-o singură achiziție. În plus, are un design modern ce se potrivește în majoritatea bucătăriilor.

Dacă un aragaz nu se potrivește în designul modern al bucătăriei tale, poți opta cu siguranță pentru o plită. Și dacă vrei să te asiguri că poți beneficia de ea în orice situtație, alege o plită incorporabilă Electrolux, mixtă, care are două arzătoare pe gaz și două pe inducție.

Hota

Fie că ai o bucătărie bine delimitată de restul casei sau este una în open space, o hotă este foarte utilă pentru a absoarbe aburul, fumul și mirosurile de mâncare. În funcție de preferințe și buget, există nenumărate oferte de hote.

O variantă poate fi hota tradițională Heinner, cu o putere de absorbție destul de mare și la un preț avantajos.

Frigiderul

Un alt obiect esențial într-o bucătărie este frigiderul și este bine să-l alegi în funcție de nevoile pe care le ai, nu doar de aspectul său, care, desigur, este o parte importantă atunci când îți utilezi bucătăria.

În cazul în care ai nevoie de un spațiu generos în frigider, poți alege un frigider side by side Beko NeoFrost Dual Cooling cu display touch, din inox.

Dacă nu ai atât de mult spațiu în bucătărie, poți alege un frigider de dimensiuni mai reduse, dar care să fie suficient de încăpător. Sau, și mai bine, poți achiziționa o combină frigorifică LG de 384 l, Full NoFrost, beneficiind astfel și de un congelator destul de generos.

Cuptorul

Dacă nu ai un aragaz care să aibă deja cuptorul încorporat, poți alege un cuptor electric separat. Tehnologia din acest moment promite performanțe sporite și un design pe măsură.

O variantă poate fi un cuptor incorporabil Arctic, electric cu 12 funcții de gătire, control touch screen rotisor și grill.

Mașina de spălat vase

Mașina de spălat vase este considerată una dintre cele mai utile elctrocasnice dintr-o bucătărie modernă. Sunt multe persoane care stau pe gânduri înainte de a face o astfel de achiziție, dar odată făcută ajung la concluzia că merită fiecare leu investit.

Sunt o mulțime de oferte de mașini de spălat vase și este bine să ții cont de spațiul pe care îl ai și de capacitatea de care ai nevoie, în funcție de cât de mult gătești și câți membri are familia ta.

Un model foarte popular este mașina de spălat vase Whirlpool în care pot încăpea 14 seturi de veselă și are 10 programe.

Robot de bucătărie

Fie că adori să gătești, fie că gătești doar din când în când, un robot de bucătărie este foarte util în orice casă. Poți alege unul cu multe funcții și vei avea un ajutor de nădejde într-un singur aparat. Bucătăria perfectă este și cea în care în poți prepara cu usurință rețetele preferate.

Un astfel de aparat este robotul de bucătărie Bosch cu motor foarte puternic (1000 W) ideal pentru utilizare intensivă în bucătărie. Multifuncționalitate mare datorită setului pentru produse de patiserie (cârlig pentru frământat, tel pentru amestecat, tel pentru creme), dispozitiv pentru feliere/răzuire cu 4 discuri pentru mărunțire, tăiere și feliere; de asemenea include: blender, storcător de citrice, tocător de carne și dispozitivul inovator cube cutter pentru tăierea sub formă de cuburi a alimentelor.

Prăjitor de pâine

Pâinea prăjită are farmecul ei, atât la micul dejun, cât și la prânz sau cină, alături de o salată cu mulți nutrienți. Așadar, un prăjitor de pâine este foarte util în orice casă.

Un astfel de apart poate fi ales în funcție de mai multe criterii, însă unul important este numărul de felii de pâine pe care îl poate prăji simultan. Prăjitorul de pâine Heinner Marsee are șapte niveluri de rumenire, deci poți alege exact cât de prăjită să fie pâinea și poate coace simultan patru felii.

Seturi de oale

Bucătăria perfectă sau mai puțin perfectă nu e completă fără un set de oale potrivite. Aceasta este o alegere foarte personală. Ele pot fi alese funcție de mărimea familiei, de cât de des gătiți sau cât de multă mâncare preparați deodată. Un alt criteriu important este materialul din care sunt realizate și aici ține de rigorile fiecăruia în parte.

Un set de oale de inox din 12 piese Bohmann este un produs foarte apreciat. Pe lângă numărul mare de piese pe care îl conține și calitatea materialului are și avantajul că poate fi folosit atât de aragazele clasice, cu flacără, cât și pe plitele cu inducție.

Seturi de veselă

Ca și în cazul oalelor, și alegerea veselei este una foarte specifică, în funcție de gusturile și preferințele fiecăreia dintre noi. Există numeroase modele, culori și imprimeuri și poate deveni o alegere prococatoare.

Un set veselă pentru 12 persoane Lexi Platin este destul de mare, are 56 de piese, suficient pentru a răspunde cerințelor unei familii și chiar a celor care invită prietenii la masă. Culoarea este una plăcută, caldă și neutră, iar porțelanul un material de calitate.

Tacâmuri și seturi de cuțite

Atunci când alegem seturile de tacâmuri este bine să ținem cont, în primul rând, de calitatea materialelor din care sunt confecționate acestea. Desigur că și designul este important, însă un set de tacâmuri poate fi o investiție pe termen lung și nu poate lipsi din bucătăria ta, indiferent cât de perfectă sau imperfectă este ea.

Pentru un design deosebit, poți alege un set tacâmuri portugheze cu 24 piese, negru/auriu mat.

Și setul de cuție este important și, la fel, calitatea primează. Un set cuțite din oțel inoxidabil poate fi o variantă potrivită în orice bucătărie.

Așadar, dacă ești în curs de amenajare și visezi la bucătăria perfectă, ia în calcul că sunt multe lucruri de care ai nevoie. Cu toate acestea, nu te grăbi înainte să alegi și ai grijă să investești în calitate.

