Știri > Cornel Ungureanu, scriitor, critic și istoric literar, a murit la 82 de ani

Cornel Ungureanu, scriitor, critic și istoric literar, a murit la 82 de ani

Raluca Vițu
.

Scriitorul, criticul și istoricul literar Cornel Ungureanu s-a stins din viață miercuri, 19 noiembrie 2025, la vârsta de 82 de ani. Figura sa a marcat profund literatura română și viața culturală din Banat, fiind considerat un reper al criticii și istoriei literare postbelice.

Un liant al comunității culturale

Cornel Ungureanu a fost președintele Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România din 1990, rol în care a reușit să coaguleze energiile culturale ale regiunii. Scriitorul Robert Șerban a subliniat importanța sa: „Domnul Ungureanu a fost nu doar un scriitor formidabil, nu doar un spirit critic extraordinar, ci și un om generos, un om care a iubit literatura cum puțin scriitori o fac”.

De asemenea, Șerban a adăugat: „Fiecare întâlnire cu domnia sa era una extrem de tonică… Pierderea lui Cornel Ungureanu e una de nereparat”. Aceste cuvinte reflectă rolul său de mentor și de catalizator al comunității literare timișorene.

Omagiile colegilor și prietenilor

Scriitorul Marcel Tolcea a transmis un mesaj emoționant: „A plecat dintre noi Cornel Ungureanu, eminent critic literar, dascăl, mentor și președintele Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România. A lăsat în urmă o operă admirabilă – definitorie pentru cultura Banatului și a României – generații de studenți și emuli”.

Mesajele de condoleanțe au venit din întreaga lume culturală, confirmând impactul său major asupra generațiilor de scriitori, critici și cititori.

Cine a fost Cornel Ungureanu

Născut la Lugoj, pe 3 august 1943, Cornel Ungureanu a absolvit Facultatea de Filologie a Universității din Timișoara, secția română-germană, în 1965. În 1984 și-a susținut doctoratul în literatură română și comparată la Universitatea din București.

A fost profesor universitar, cronicar literar al revistei Orizont încă din 1963, iar din 1990 redactor și redactor-șef adjunct al aceleiași publicații. A publicat peste 2.000 de articole și studii, multe dintre ele dedicate literaturilor Europei Centrale, reunite în volume precum Imediata noastră apropiere și Mitteleuropa periferiilor.

De asemenea, este autorul unor antijurnale memorabile, între care „A murit în Tibet” și „Despre regi, saltimbanci și maimuțe”. Studiile sale au fost traduse în Germania, Ungaria și Serbia, confirmând relevanța internațională a cercetărilor sale.

Cornel Ungureanu rămâne în memoria culturală ca un intelectual care a legat literatura română de contextul central-european și care a promovat Banatul ca spațiu de dialog cultural. „A fost un bun comun, un numitor comun în același timp, în artele din Banat”, a mai spus Robert Șerban, citat de Hotnews.ro.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News

